Ecco il nuovo Foligno. L’abbraccio della città per la stagione in serie D: "Siete il nostro futuro»

Il Foligno Calcio chiama, la città risponde in massa. In occasione della passerella di presentazione nella splendida cornice di Palazzo Trinci, il popolo biancazzurro e i vertici delle altre realtà calcistiche del territorio hanno salutato il sodalizio biancazzurro con grande entusiasmo e con un abbraccio collettivo di augurio alla vigilia di una stagione che per il nuovo Foligno, dopo aver rilevato il marchio della vecchia società folignate, e il secondo posto conquistato alla prima apparizione alle spalle del Livorno, si affaccia al campionato di serie D. Stagione destinata a segnare la "stagione numero zero". Clima quello di ieri l’altro ha ricordato i momenti migliori vissuti dal Foligno negli anni di Lega Pro. Presentazione del Foligno alla quale il presidente Paolo Zoppi ha voluto invitare le altre realtà calcistiche del territorio (Fulginium, Vis Foligno, Virtus Foligno C4 e Sant’Eraclioe Immortalis) per cementare con esse un rapporto di concreta collaborazione. Collaborazione salutata con successo dal sindaco Stefano Zuccarini, il vice Riccardo Meloni e l’Assessore allo sport Marco Cesaro: "Siete il futuro della nostra città – ha affermato il primo cittadino folignate rivolgendosi ai ragazzi -, non solo nel calcio. Tifiamo per voi e vi auguriamo il meglio possibile". Meloni invece ha ribadito il fatto che la città si sia "riunita" dopo "momenti difficili da cui si costruisce il futuro. Questa unione dà forza a tutto il tessuto sociale". "Sono veramente emozionato – ha detto invece Cesaro – nel vedere Palazzo Trinci, uno dei luoghi simbolo della città, ospitare i giovani della città riuniti per la prima volta sotto un unico cuore. Il momento clou della serata, ha preso il via con la presentazione delle nuove casacche dei falchetti, seguita dalla passerella dei vertici, dirigenti e dei vecchi e nuovi falchetti. "Tutto questo sforzo vale la pena se svolto insieme – ha detto il presidente Zoppi, accolto dai cori dei tifosi – alle altre società del territorio credono nel progetto, perché solo uniti possiamo continuare a crescere anche a livello nazionale". "Orgoglioso di poter partecipare a questo evento a cui hanno aderito tutte le squadre di Foligno – ha esordito l’allenatore Alessandro Manni. È l’unione che fa la forza e siamo grati di avere questi tifosi che ci sostengono. Noi dovremo portare il marchio Foligno con grande orgoglio in giro per l’Italia". In chiusura il capitano Walid Khribech: "Siamo fieri di rappresentare Foligno. Sento grande entusiasmo e voglia di calcio. Quello che posso promettere è che con la società, lo staff e i miei compagni faremo di tutto per portare in alto il Falco". Una giornata dedicata al Foligno Calcio, con partecipazione ed unione come non accadeva da tanto tempo. La giornata di ieri ha assunto tinte biancoazzurre per la presentazione ufficiale della prima squadra con il cortile di Palazzo Trinci è diventato un vero e proprio "Foligno Village".