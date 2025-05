Ellera supera Angelana 2-1 e avanza ai playoff di Cannara

ANGELANA 1 ELLERA 2

ANGELANA (4-3-3): Buini; Marocchi, Bocci, Tondini (3’st Sallaku), Melillo (37’st Ravanelli); Mendes (36’st Akhigbe), Myrtollari, Brunetti; Formichetti (1’st Riommi), Ndiaye, Dell’Orso. A disp.: Villamena, Martiniello, Girolamini, Tarpanelli. All.: Recchi

ELLERA (4-3-3): Del Vecchio; Dedja, Cenerini, Vieira, Morlunghi (40’st Bartoli); Salvucci, Giabbecucci, Piccioli; Bevilacqua, (34’st Boldrini), Faraghini (34’st Passaquieti), Hysenaj (47’st Minuti). All.: Tomassoli.

Arbitro: Pannacci di Perugia (Mariani, Capuccini) Marcatori: 15’pt Faraghini (E), 31’pt Mendes (A), 19’st Salvucci (E).

NOTE: Ammoniti: Brunetti, Riommi (A), Cenerini, Vieira, Hysenaj (E). Angoli: 5-1.

Al Migaghelli gli applausi sono tutti per l’Ellera che batte 2-1 l’Angelana facendo scivolare addirittura la formazione di Recchi al quarto posto. Addirittura perché, con una vittoria, i giallorossi avrebbero addirittura potuto sperare di salire in serie D. Ellera avanti al 19’ con Faraghini, protagonista di un grande finale di stagione. L’Angelana pareggia al 58’ con Mendes ma la formazione di Tomassoli si porta di nuovo avanti al 64’ quando Salvucci è il più lesto a battere 2-1 per il 2-1 che proietta l’Ellera alla semifinale playoff di Cannara. L’Angelana sfiderà la Narnese.