Emozioni a raffica. Pontevalleceppi, è salvezza. Superata l’Olympia Thyrus

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Carboni, Silvestri, Bettiol, Ravanelli, Procacci, Urbanelli, Paladino, Dragoni, Dolcini, Dyrma. A disp.: Brachelente, Zaroli, Covarelli, Giuliacci, Sirci, Jemi, Buonavolontà, Malà, Retini.

All.: Polverini

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Siragusa, Mengoni, Mencarino, Federici, Poggi, Grassi, Rako, Agostini, Sugoni. A disp.: Singh, Filipponi M., Bernardini, Filipponi L., Angeli, Vaccaro, Giubilei, Dita. All.: Sugoni

Arbitro: Ciorba di Perugia (Piccini-Giustinelli di Città di Castello)

Marcatori: 13’ pt e 35’ st rig. Grassi (O), 40’ pt e 26’ st Silvestri (P), 45’ pt Procacci (P).

Note: spettatori 150 circa. Recupero: pt 2’, st 5’.

Vittoria fondamentale per il Pontevalleceppi che ipoteca la salvezza superando 3-2 l’Olympia Thyrus che resta inchiodata in zona playout. Ternani avanti al 13’ quando Grassi indovina la traiettoria giusta che supera Biscarini. Il Pontevalleceppi trova l’1-1 con Silvestri che non perdona a 5’ dal 45’. Prima dell’intervallo i padroni di casa mettono anche la freccia con Procacci. L’uno-due subito è una mazzata micidiale per l’Olympia Thyrus che incassa anche la terza rete al minuto 71 con Quaranta che non può nulla sulla conclusione di Silvestri. Doppietta personale e gara in cassaforte per i biancorossi.

La Thyrus prova però a riaprirla ancora con Grassi che stavolta non sbaglia dal dischetto. La doppietta del centrocampista non basta però. La Thyrus recrimina per la direzione di gara di Ciorba. Il Pontevalleceppi fa festa e si gode tre punti d’oro.