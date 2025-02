Empoli-Milan, Conceiçao: "Stiamo lavorando molto sulla difesa. Tre punti importanti"

Empoli, 8 febbraio 2025 – Continua la rincorsa a un posto nella prossima e Champions League del Milan che, dopo aver agguantato la semifinale di Coppa Italia battendo 3-1 la Roma, ha sbancato il Castellani superando 2-0 l’Empoli. Una vittoria su cui ci sono le firme dei nuovi arrivati in casa rossonera e dei cambi operati da Conceiçao dopo un primo tempo in cui il Milan ha faticato e non poco ad aprire la scatola difensiva di un Empoli capace di arrivare ad un passo dal gol con l’ex rossonero Colombo che al 33’ ha colpito il palo. Una musica cambiata, come detto, nella ripresa in cui il Milan, rimasto temporaneamente in dieci per la discussa espulsione di Tomori (che ha anticipato di qualche minuto quella di Marianucci), ha alzato i decibel sbloccando la situazione con il colpo di testa di Leao su cross dell’altro neoentrato Pulisic. L’americano ha poi bissato la sua prodezza servendo anche l’assist che ha permesso al 76’ a Gimenez di segnare il suo primo gol in Serie A e chiudere i conti. Tre punti che il tecnico del Milan Sergio Conceiçao ha cercato di tenersi stretto a fine gara ai microfoni di DAZN, al pari di una compattezza difensiva che sembra crescere con il passare delle settimane: “È uno dei reparti su cui stiamo lavorando pur non avendo tanto tempo. L’allineamento del reparto difensivo è importante per la compattezza di squadra. Non mi è piaciuto come siamo usciti dalla situazione che ha portato all’espulsione di Tomori perché noi non puntiamo a forzare il fuorigioco. I ragazzi stanno accettando quello che gli viene chiesto e lavorano tanto su questi dettagli che sono importanti”. Fondamentali anche i cambi: “La tentazione era di togliere un giocatore davanti e mettere un centrale. Non l’ho fatto e ho spostato Musah a destra e Walker dentro con Pavlovic. Lì ho rischiato perché volevo vincere, non pareggiare. Pareggiare in un club come il Milan è come perdere due punti, non un buon risultato. Con molto rispetto per l’Empoli e per quello che fa e il suo gioco diretto, durante la gara siamo stati più forti. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro conquistando tre punti importanti per il nostro cammino”. Importante è stato anche l’impatto dei nuovi arrivati e in particolare di Santiago Gimenez, andato subito in gol, al 76’: “Lo seguivo già quando ero al Porto. È un giocatore di qualità. Alla fine, siamo riusciti a portarlo qui, come Joao Felix e Walker. Sono giocatori di qualità che danno più soluzioni alla squadra. Serve più sacrificio da parte di tutti? Il collettivo funziona quando tutti si mettono a disposizione, si sacrificano ed escono dalla comfort zone per uno scopo superiore che è quello di servire la squadra e rendere più forte il collettivo. Questi dettagli portano la squadra a un livello superiore. Tutti sappiamo che Joao Felix, Leao, Pulisic, Gimenez e Abraham sono bravi quando abbiamo la palla, ma c’è tutto un lavoro da fare quando non abbiamo il possesso del pallone. Come ho già detto, il calcio è semplice: c’è una porta in cui far gol e una in cui non prenderla. Quando tutti capiranno di dover essere solidi e compatti, sarà molto più facile e ci porterà ad essere più divertenti”.