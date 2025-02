A mercato chiuso. Chi si è rafforzato e chi non l’ha fatto

A quindici giornate dalla fine del campionato, la corsa salvezza si sposta definitivamente sul campo, giudice supremo anche per le operazioni portate a termine a gennaio dalle dirette concorrenti. Tutte si sono mosse più dell’Empoli, fatta eccezione forse per il Cagliari che con i soli arrivi del portiere Caprile e dell’attaccante Coman non ha rimpiazzato i due difensori ceduti. A livello numerico e di qualità dei singoli ingaggiati, tra le ‘pericolanti’ il Como è quella che ha maggiormente rinforzato la rosa. Discorso a parte per Torino e Genoa, che pur ancora invischiate nella zona retrocessione sono le più accreditate per uscirne presto. Un po’ più caotico il mercato di Venezia e Monza, che hanno ’perso’ i pezzi pregiati sostituendoli con delle ‘scommesse’. Ma sono anche le squadre più vicine alla serie B. La terza uscirà probabilmente tra Empoli, Cagliari, Parma, Lecce e Verona, con queste ultime tre che a livello quantitativo hanno fatto diverse operazioni. Resta da vedere se saranno anche azzeccate.