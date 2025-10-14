AGLI ORDINI DI DIONISI. Il tecnico è già al lavoro. Oggi in campo con il gruppo

di Simone Cioni

EMPOLI

Da un toscano all’altro. Dal cecinese Guido Pagliuca all’amiatino Alessio Dionisi. L’ufficialità attesa per ieri è slittata a questa mattina, ma a dirigere l’odierno allenamento delle 15 al Centro Sportivo di Petroio a Vinci, dopo due giorni di riposo, sarà l’ex tecnico di Sassuolo e Palermo. L’accordo è stato trovato da giorni, con Pagliuca che pare abbia lasciato la città domenica scorsa, mentre Dionisi era pronto a firmare un biennale a cifre inferiori a quelle che percepiva a Palermo, vista la voglia di riscatto dopo le ultime esperienze non proprio esaltanti. Proprio l’entità della buonuscita per risolvere il contratto ancora in essere con il club rosanero è stato invece il nodo cruciale che ha portato a questa dilatazione dei tempi dell’operazione. Dopo la vittoria di Bolzano, che non ha quindi attenuato le perplessità che evidentemente stava maturando da alcune settimane (dopo il tonfo di Pescara?), la dirigenza azzurra ha optato per dare una scossa all’ambiente, convinta probabilmente che al di là di tutte le attenuanti del caso (una rosa tutta nuova ed inesperta per la categoria) questo gruppo possa e debba rendere di più, soprattutto sul piano del gioco.

Da qui la decisione di puntare su un profilo che conosce già l’ambiente ed ha maggior esperienza rispetto a Guido Pagliuca, di fatto affacciatosi al calcio che conta solo negli ultimi anni dopo una lunga gavetta, e fautore di un calcio propositivo e divertente. L’Empoli resta dunque un cantiere aperto, in cui adesso starà proprio a Dionisi trovare un equilibrio, tanto tattico quanto mentale, per permettere ad un gruppo giovane e totalmente nuovo di riprendere il proprio percorso di crescita, che nelle ultime uscite aveva subito un certo rallentamento. Adesso c’è curiosità nel capire come Dionisi intenda disegnare il suo Empoli.

La logica e la sensazione è che almeno in vista della prossima sfida contro il Venezia in programma domenica alle 17.15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, una delle pretendenti alla promozione ed altra sua ex squadra da cui si separò non troppo ‘amichevolmente’ proprio per venire a Empoli la prima volta, non ci siano da attendersi grandi cambiamenti tanto a livello di modulo che di interpreti.

Troppo poco il tempo, infatti, per lavorare a qualche modifica significativa, che eventualmente il tecnico di Abbadia San Salvatore potrà introdurre nel corso delle prossime settimane di lavoro (ritorno alla difesa a quattro?). In questo momento conta soprattutto lavorare sulla testa dei giocatori, non apparsi sempre tranquilli e sereni nelle ultime uscite. Nei prossimi giorni sono attesi i nazionali, mentre restano da valutare le condizioni di Ignacchiti, ai box nelle ultime due giornate.