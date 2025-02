Al centro a petroio. La Primavera si deve accontentare. Solo un pari con la Sampdoria

Empoli

1

Sampdoria

1

EMPOLI: Seghetti, Bacci, El Biache, Falcusan, Lauricella (79’ Moray), Trdan, Mannelli, Chiucchiuini (59’ Huqi), Popov (59’ Monaco), Rugani, Gravelo (87’ Scienza). All.: Filippeschi

SAMPDORIA: Scardigno, Patrignani, Ntanda, Ovalle, Boiro Balde (59’ Paratici), Casalino, Forte (93’ Giolfo), Sa Gomes (59’ Murati), Papasergio, Nhaga, Dimitrov. All.: Lupi

Arbitro: Pacella di Roma 2

Reti: 52’ El Biache; 68’ Paratici

VINCI – Nel turno infrasettimanale l’Empoli non va oltre il pari interno al Centro Sportivo di Petroio contro la Sampdoria penultima e resta in zona retrocessione. Gli azzurrini disputano un buon primo tempo senza rischiare nulla, ma non riescono a concretizzare la propria superiorità. Al 17’ ci prova Bacci da fuori, ma il suo tiro finisce a fil di palo, al 22’ Trdan colpisce solo l’esterno della rete e due minuti dopo Scardigno si supera su Popov. Sul seguente calcio d’angolo, poi, ancora Popov mette di poco alto. Dopo l’intervallo ci pensa invece El Biache (nella foto -del Fc Empoli - festeggiato dai compagni) a sbloccare il risultato, accentrandosi da destra e lasciando partire un sinistro che si insacca sotto l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere doriano. Poi, al primo tiro in porta la Sampdoria pareggia al 68’ con un tocco sotto misura del neo entrato Paratici dopo una bella azione personale in area di Forte. L’Empoli ha la palla della vittoria al 94’ con Monaco, ma un difensore salva sulla linea.

Si.Ci.