Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Contratto fino al 2027, subentra a Pagliuca

Empoli, 16 ottobre 2025 – Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Una scelta particolare, perfino rischiosa, certamente non gradita ad una larga parte della tifoseria azzurra. Perchè l’allenatore amiatino aveva già ricoperto quel ruolo, scegliendo di rescindere il contratto con la società dopo aver conquistato la promozione in Serie A. Una scelta che gli ultras empolesi non gli hanno mai perdonato, soprattutto alla luce di quel premio, il Del Rosso, particolarmente sentito dall’ambiente e che l’allenatore aveva ritirato poco prima di firmare per il Sassuolo.

Dionisi, largamente annunciato nei giorni scorsi, subentra al posto di Pagliuca dopo qualche stagione in chiaroscuro. Prima l’esonero coi neroverdi, poi quello dal Palermo con cui ha chiuso il contratto nei giorni scorsi. La scelta del club di Corsi è di opportunità: l’Empoli non ha iniziato la stagione con il piede giusto, ma i dirigenti sentono di avere per le mani una buona squadra. Pagliuca non ha inciso e il feeling con la piazza non è mai veramente scattato. Per questo quella di Dionisi è ritenuta una scelta potenzialmente vincente: anche lui, come gli azzurri, è in cerca di riscatto e di rilancio.

Sulla carta ci sono tutti gli ingredienti per far bene, ma il tecnico di Piancastagnaio dovrà essere bravo a riconquistare sul campo l’affetto della gente. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e questo pomeriggio alle 15 al Centro Sportivo di Petroio dirigerà il primo allenamento. Oltre a mister Dionisi, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, Paolo Cozzi come collaboratore tecnico e Fabio Spighi in qualità di preparatore atletico.