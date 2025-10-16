Alessio Dionisi nuovo tecnico azzurro. È fatta

Alessio Dionisi è di nuovo l’allenatore dell’Empoli. La ‘telenovela’ è finalmente giunta a termine e oggi il tecnico protagonista della promozione azzurra in A del 2021 sarà ufficializzato dall’Empoli. La risoluzione del contratto che lo legava ancora fino al prossimo giugno al Palermo è stata risolta ieri sera, ma siccome deve intercorrere un giorno tra la separazione e la firma del nuovo contratto, il tecnico amiatino può essere annunciato soltanto oggi. In tempo tutta via per guidare questo pomeriggio alle 15, sempre al Centro Sportivo di Petroio a Vinci, il primo allenamento della sua seconda avventura azzurra. Avrà tre giorni, quindi, per preparare al meglio la partita casalinga di domenica prossima alle 17.15 col Venezia, altro suo ex club. Per questo è lecito attendersi pochi stravolgimenti di modulo e formazione, lasciando eventuali correzioni o modifiche alla prossima settimana, quando avrà più tempo e il gruppo al completo per lavorare su quegli aspetti che intenderà inserire. Insomma ancora una volta, come già successo nell’estate del 2020, l’approdo di Dionisi a Empoli non è stato così agevole. Anche in quella circostanza, quando il presidente Fabrizio Corsi lo individuò come il profilo giusto per provare a dare l’assalto alla Serie A, il tecnico toscano aveva ancora un anno di contratto con il Venezia, che per liberarlo pretendeva una sorta di ‘risarcimento’. Cifra che poi il club azzurro riuscì a risparmiare per una ingenuità della società lagunare che prima di risolvere il rapporto con Dionisi fece firmare un biennale a Paolo Zanetti (altro tecnico che anni dopo finì in azzurro). Così come appena dodici mesi dopo fu l’Empoli a vivere una separazione non proprio serena dall’allenatore di Abbadia San Salvatore. Dopo la promozione nel massimo campionato italiano, infatti, Dionisi sembrava dovesse rimanere in sella alla squadra azzurra, ma dopo un lungo periodo di silenzi e voci che si rincorrevano (alla finestra c’era anche la Sampdoria) alla fine scelse la corte del Sassuolo (e un contratto più remunerativo). Intendiamoci, decisione più che legittima, ma che allora suscitò più di qualche mugugno tra i tifosi azzurri per il modo di gestire tutta la situazione. Adesso, però, Dionisi è di nuovo l’allenatore dell’Empoli, pronto a portare entusiasmo e voglia di rivalsa dopo una parentesi non proprio felice al Palermo. Intanto, a proposito di risoluzioni di contratto, anche l’Empoli ha definito i dettagli della risoluzione consensuale del contratto con Roberto D’Aversa, altrimenti legato al club azzurro fino al prossimo giugno.