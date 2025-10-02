Altro pareggio casalingo. La decidono i difensori. Al gol del Monza di Carboni risponde di testa Guarino

di Simone Cioni

Altra prestazione non certo brillantissima di un Empoli, che con il cuore riesce comunque a evitare la sconfitta contro un Monza altrettanto in difficoltà, che pur facendo il minimo sindacale colpisce due pali nel primo tempo e passa in vantaggio in avvio di ripresa. L’Empoli si vede a sprazzi e continua a manifestare le stesse amnesie delle precedenti partite, in tutte le zone del campo. Rispetto al derby con la Carrarese Pagliuca fa tre cambi: Belardinelli per Yepes in mezzo al campo al fianco di Ghion, Ceesay per Ignacchiti, fermato da un problema muscolare alla coscia sinistra accusato nella rifinitura di ieri mattina, e Moruzzi a sinistra per Carboni. Confermata la linea difensiva, davanti Ceesay si divide l’attacco con Shpendi, mentre Saporiti agisce alle loro spalle. Gli azzurri si intestardiscono a voler far partire l’azione dal portiere, ma faticano a trovare linee di passaggio pulite e al 13’ rischiano anche grosso proprio su un corto passaggio di Fulignati a Ghion, Colombo recupera e centra il palo poi per fortuna dell’Empoli Alvarez spara clamorosamente fuori a porta quasi sguarnita. Sempre lo stesso legno salva ancora Fulignati sul diagonale di Galazzi. Le cose vanno un po’ meglio quando la squadra di Pagliuca riesce ad attaccare le seconde palle, allora Elia da una parte, Ceesay dall’altra e Shpendi che svaria molto creano qualche grattacapo alla difesa brianzola, anche se l’unica parata appena più complicata Thiam la compie su un tiro da fuori area di Saporiti. È palese come gli azzurri giochino contratti, con tanta tensione addosso e poca sicurezza. Scarsa serenità, per non dire nervosismo, che evidenzia anche Pagliuca, protagonista di un brutto faccia a faccia col tecnico avversario Bianco dopo uno scontro di gioco in campo, che costa l’espulsione a entrambi.

Nella ripresa l’Empoli colpisce subito una traversa con Shpendi al termine dell’unica vera azione fatta con qualità e tempi giusti da Elia, Belardinelli e Saporiti, ma sulla successiva azione è il Monza a passare: corner dalla sinistra e Carboni brucia di testa Belardinelli. A questo punto Tarantino (il vice di Pagliuca) inserisce Yepes, Thiam gli toglie un rasoterra dall’angolino, Popov ed Ilie. Poi nell’ultimo quarto d’ora si gioca anche la carta Pellegri, al rientro a quasi un anno dalla rottura del crociato e accolto con un boato dalla Maratona. Con poca lucidità, ma con il cuore gli azzurri trovano il pari con Guarino, sempre su situazione da calcio d’angolo. La verve azzurra si esaurisce però ben presto. Prendersi il punto per continuare a ricercare quella scossa necessaria a cambiare passo.