Analisi delle prestazioni dei giocatori: Vasquez e Pezzella brillano, Esposito delude

VASQUEZ 6.5 – Non ha colpe sui due gol viola, attento e reattivo invece nell’unico tiro in porta della ripresa della Fiorentina ad opera di Gudmundsson.

GOGLICHIDZE 6 – Sale tardi tenendo in gioco Adli in occasione del vantaggio gigliato, si riscatta nella ripresa quando recupera palla sulla trequarti offensiva e serve un perfetto assist per il gol di Fazzini. Nella ripresa è più sicuro anche in fase difensiva

SAMBIA S.V. – Una manciata di minuti sulla destra al posto di Gyasi e un cross interessante in area..

ISMAJLI 5.5 – Provvidenziale una sua chiusura ad anticipare in area Beltran e ripresa senza particolari sbavature, ma anche lui non è irreprensibile nei due gol subiti.

VITI 5.5 – Concede troppo spazio a Mandragora, che può stoppare e coordinarsi per la rovesciata vincente senza alcuna pressione. Anche lui cresce nel secondo tempo.

GYASI 6 – In parità il duello fisico con Gosens.

GRASSI 6 – Emerge vincitore da diversi duelli in mezzo al campo, manca però in precisione e lucidità al momento di smistare il pallone.

KOVALENKO 6 – Entra con il piglio giusto ed ha sul destro il pallone del parti, ma calcia troppo centrale da buona posizione.

ANJORIN 5.5 – Torna titolare dopo oltre due mesi, stranamente impreciso da palla inattiva e un po’ nervoso. Esce all’intervallo, ma il suo recupero sarà prezioso.

HENDERSON 6 – Solita diligente prestazione, soprattutto in fase di chiusura.

PEZZELLA 6.5 – È il primo a rendersi pericoloso, mette in costante apprensione Folorunsho, peccato per un paio di cross che potevano essere fatti meglio.

COLOMBO 6 – Entra con la giusta grinta, va a pressare tutti i difensori e recupera qualche buon pallone. Il suo impatto scema un po’ con il passare dei minuti.

KONATE S.V. – Pochi minuti per cercare il tutto e per tutto.

ESPOSITO 5.5 – Poco coinvolto nella manovra, corre ed è importante nel mettere pressione alla difesa viola, ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso.

D’AVERSA 6 – Schiera la formazione con maggior qualità, ma non basta per sfruttare i tanti errori in impostazione della Fiorentina. Corregge le cose nella ripresa e quasi la riacciuffa.