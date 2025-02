Arbitro. Dirigerà Doveri. Storico favorevole

A dirigere la sfida di domani alle 15 tra Udinese ed Empoli sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Positivi finora i precedenti azzurri con il fischietto nato a Volterra, viste le 7 vittorie al cospetto di 5 sconfitte, 4 i pareggi. Bilancio che diventa equilibrato, invece, se si considerano le sole 8 partite disputate in Serie A (3 vittorie e altrettante sconfitte). In parità è finita l’ultima partita degli azzurri sotto la direzione di Doveri, lo 0-0 di maggio 2024 in casa contro il Frosinone. A gennaio dello stesso anno, Doveri arbitrò a Verona in occasione del 2-1 degli scaligeri, fatale per l’esonero di Andreazzoli. L’ultima vittoria dell’Empoli risale a ottobre 2021: Pinamonti due volte, poi Cutrone e un autogol per il 4-2 sul campo della Salernitana.