Attacco ancora più forte. Flavio Bianchi in azzurro

Diciassette giorni dopo la chiusura della finestra estiva di calciomercato, l’Empoli ufficializza un altro innesto. Flavio Bianchi è un nuovo giocatore azzurro. Il 25enne attaccante di Asti era svincolato dopo il fallimento del Brescia, con la cui maglia aveva disputato le ultime quattro stagioni di Serie B. L’operazione per la verità sembrava potesse andare in porto già a inizio mese, con la società azzurra e il calciatore piemontese che avevano trovato l’accordo, ma nelle settimane successive si sono dilatati i tempi necessari a svolgere le visite mediche e così si è dovuto attendere ieri per mettere nero su bianco. Mister Pagliuca avrà quindi a disposizione un’altra freccia nel proprio attacco, un elemento duttile che può giostrare sia da centravanti sia da seconda punta o trequartista. Bianchi non sarà però a disposizione fin da subito (non è detto in ogni modo che non possa essere convocato a Pescara per assaporare il clima partita), perché essendo svincolato non ha svolto la preparazione, ma si è allenato da solo e non è chiaramente la stessa cosa. In questi giorni dovrà quindi lavorare a parte per cercare di allinearsi il più possibile al livello di condizione del resto del gruppo. Quanto tempo occorrerà per vederlo in campo? Al momento è difficile dirlo, dipenderà molto dalle risposte fisiche che darà e dalla volontà del tecnico azzurro. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, il nome di Bianchi inizia a circolare tra gli addetti ai lavori nella stagione 2016-‘17 quando nell’Under 17 rossoblù segna 21 reti in 23 partite, esordendo da sotto età anche nella Primavera del Grifone. Dopo una parentesi nella Primavera del Torino, nel 2018-‘19 torna a Genova dove con quella rossoblù segna 11 reti e confeziona 3 assist in campionato, sfiorando il titolo al Torneo di Viareggio dove il Genoa, battendo tra l’altro anche l’Empoli negli ottavi, cede solo ai rigori in finale contro il Bologna. Gara in cui Bianchi firma il momentaneo vantaggio ligure (terzo gol nella manifestazione) e viene eletto miglior giocatore della kermesse. Dopo altri 13 centri in altrettante gare nel 2019-‘20, l’esordio con i grandi arriva il 27 settembre 2020 in Lega Pro con la Lucchese nel 3-3 casalingo contro la Pergolettese, in cui Bianchi sigla anche il primo dei 13 gol con cui chiuderà la sua prima stagione da professionista. Tornato al Genoa il 21 agosto 2021 esordisce in A a San Siro contro l’Inter, partendo titolare per poi uscire all’intervallo. L’unico gol nel massimo campionato italiano lo segna proprio al Castellani, firmando il definitivo 2-2 all’89’. A gennaio 2022 passa poi al Brescia, con cui colleziona 112 presenze in B con all’attivo 15 reti e 5 passaggi vincenti. Rapido e dotato di una buona tecnica, Bianchi è un attaccante abile nell’uno contro uno, che sa partecipare alla costruzione della manovra senza disdegnare ripiegamenti difensivi.