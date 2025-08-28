Attacco e centrocampo da potenziare. Gemmi a caccia degli ultimi ’tasselli’

Il mercato ha letteralmente rivoluzionato la rosa dell’Empoli. Basti pensare che, nella gara inaugurale del campionato di Serie B contro il Padova, la squadra è scesa in campo senza nemmeno un titolare della passata stagione. Un segnale evidente di quanto il gruppo sia stato rinnovato da cima a fondo.

La sensazione è quella di una squadra ancora tutta da scoprire e ancora in cerca della sua identità definitiva ma che ha già mostrato segnali importanti. Certo, serviranno calma e pazienza per affinare ingranaggi e meccanismi, ma l’inizio a cui abbiamo assistito è stato positivo; soprattutto dal punto di vista del gruppo. Una rosa forte mentalmente che nonostante le molte novità non ha mai mostrato grossi limiti rispondendo con forza ai colpi subiti.

E adesso, aspettando un conto alla rovescia già iniziato, il direttore sportivo Roberto Gemmi sta cercando di portare a compimento il suo lavoro: l’obiettivo è consegnare a mister Pagliuca ulteriori profili capaci di portare gol e assist in attacco, freschezza ed energia a centrocampo. In questi giorni si rincorrono nomi, voci e suggestioni di mercato. Tra indiscrezioni e trattative più concrete, l’attenzione è alta e l’attesa cresce. Proviamo allora ad analizzare insieme le possibili mosse finali di un Empoli che non ha certo intenzione di fermarsi qui.

Partiamo da Giuseppe Caso. Classe 1998, esterno con caratteristiche inclini a ricoprire anche ruoli come punta centrale o trequartista. Arriva da una stagione con la maglia del Modena, con cui ha totalizzato cinque reti e tre assist in 30 partite. Rapido, veloce e dotato di un buon sinistro, un fantasista che conosce il campionato cadetto e potrebbe complicare la vita alle difese avversarie.

Passiamo a Federico Di Francesco. Vecchia conoscenza azzurra, ha già vestito la maglia dell’Empoli nell’annata 2021-2022 mettendo l’impronta su cinque reti e due assist in 26 partite. Per versatilità, esperienza e duttilità potrebbe rappresentare il nome giusto per il reparto offensivo di Pagliuca. Idoneo sia per un 3-5-2 che per un 3-4-2-1 dove sarebbe in grado di variare non dando punti di riferimento, ma all’occorrenza rappresentare anche una sorta di ‘falsa punta’. Sul giocatore non solo l’Empoli, anche il Catanzaro osserva interessato alla finestra.

Chiudiamo con il centrocampo. Si era parlato in questi giorni di Tomas Basic, giocatore della Lazio. Il classe 1996 però sembra essere un profilo troppo lontano dalle possibilità dell’Empoli. Ecco perché una pista che rimane viva può portare al nome di Andrea Ghion, in forza al Sassuolo. Profilo interessante che può vantare 57 presenze in Serie B con le maglie di Carpi, Perugia, Catanzaro oltre che con quella dei neroverdi.

Niccolò Pistolesi