Azzurri alla prova dei fatti. Le strategie di Pagliuca: "Migliorare in difesa. Metterci più carattere»

A 72 ore dal derby casalingo contro la Carrarese, i riflettori del Carlo Castellani-Computer Gross Arena torneranno ad accendersi questa sera per Empoli-Monza, primo di cinque turni infrasettimanali stagionali e valevole come sesta giornata del campionato di Serie B.

Un match importante per gli azzurri, che ancora prima di ritrovare una vittoria che manca dalla prima giornata sono chiamati a riprendere quella crescita che nelle ultime prestazioni ha subito un certo rallentamento, soprattutto alla luce dei ripetuti errori in determinate situazioni di gioco. Il primo punto su cui batte Pagliuca è il carattere.

"Dobbiamo avere dentro il desiderio e la determinazione di fare punti per dare valore a tutti i sacrifici che questo gruppo fa durante la settimana – precisa il tecnico – e che deve vedersi in ogni pallone per ogni momento in cui un giocatore è in campo. Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto delle critiche, quelle costruttive servono quelle inutili no, e sta a noi usarle come stimolo per migliorarsi e per affrontare questo momento con tenacia e con il senso di efficacia che cerchiamo per tutta la durata della gara. La rabbia deve trasformarsi in maggiore attenzione e concentrazione. Noi siamo comunque consapevoli della nostra forza, del gruppo e del percorso che abbiamo appena iniziato".

Un altro è migliorare la fase difensiva. "Servono tempo e lavoro e in questo momento non ne abbiamo con tutte queste gare ravvicinate – prosegue il tecnico azzurro –, per questo molto dipende anche da quello che ognuno porta dentro di sé nella partita. Se proseguiamo con la difesa a tre? Vediamo, le strutture interne posso variare per interpreti o a seconda degli avversari, di sicuro non è solo una questione dell’ultima linea ma di tutta la fase difensiva, a partire dagli attaccanti. In questo momento le uscite in pressione non ci vengono sempre con i tempi giusti e ciò porta la squadra ad allungarsi un po’. La responsabilità comunque è mia e con lo staff stiamo lavorando ogni giorno per trovare la giusta fisionomia tattica".

Di fronte, l’Empoli si troverà un Monza, da poco ‘americano’, che a sua volta non sta vivendo un periodo molto felice tanto che il tecnico Bianco è già in discussione.

"Anche loro si trovano in una situazione di risultati simile alla nostra – ammette Pagliuca –. Sarà quindi una partita difficile per entrambe con episodi che potranno incidere molto. Un altro aspetto fondamentale sarà la capacità o meno che avremo di recuperare la palla con cattiveria ed energia. Se anch’io mi sento sotto esame? È normale, tutti avremmo voluto fare meglio, non solo nei punti, ma in tutto quello che portiamo in campo". Per quanto riguarda la formazione, è probabile che ci sia ancora qualche avvicendamento, dalla difesa con il possibile arretramento di Carboni per Obaretin e il solito ballottaggio Curto-Guarino, mentre in mediana potrebbe avere una chance dall’inizio Belardinelli al posto di Yepes. Davanti, dove torna tra i convocati Pellegri, si va invece verso un ritorno alla coppia Shpendi-Popov con Saporiti ed Ilie in panchina.