Azzurrini. Debuttano Primavera 2 e le formazioni giovanili

Questo pomeriggio si alza il sipario anche sul campionato Primavera 2, con l’Empoli che debutterà oggi alle 15 al Centro Sportivo di Petroio a Vinci ospitando il Monopoli. Dopo l’ultima amara retrocessione gli azzurrini di Andrea Filippeschi sono chiamati a riconquistare il campionato Primavera 1, mentre i pugliesi vengono da una salvezza ai play-out. La gara, come tutte quelle interne della stagione, sarà visibile gratuitamente sul YouTube Empoli FC1920, grazie alla partnership con La Giovane Italia, da anni punto di riferimento nel racconto e nella valorizzazione del calcio giovanile. Ricordiamo che la prima classificata sarà promossa direttamente in Primavera 1, mentre le classificate dal secondo al quinto posto parteciperanno ai play-off, mentre penultima e ultima si giocheranno la salvezza nei play-out.

Per quanto riguarda le altre principali squadre del settore giovanile azzurro derby casalingo per l’Under 17 di mister Lorenzo Tonelli, che domani alle 15 ospita la Fiorentina sempre al Centro Sportivo di Petroio. Gli azzurrini vengono dal vincente esordio contro la Lazio, mentre lo scorso weekend si sono visti rinviare la gara di Pescara. Doppia trasferta partenopea, infine, per Under 15 e 16 che saranno di scena domani al Complesso Kennedy di Napoli, rispettivamente alle 11 e alle 13.30. Per entrambe si tratta del debutto in campionato.