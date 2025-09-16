Azzurrini. Punteggio pieno per tutte le formazioni giovanili

Enplein azzurro nell’ultimo fine settimana per quanto riguarda i risultati delle maggiori formazioni del Settore Giovanile dell’Empoli. Al successo di sabato pomeriggio della Primavera hanno fatto seguito le vittorie di Under 17, Under 16 e Under 15. Partiamo dalla squadra di mister Tonelli che, visto il rinvio della gara di Pescara, resta a punteggio pieno dopo tre giornate. Gli azzurrini fanno suo infatti il derby contro la Fiorentina al Centro Sportivo di Petroio a Vinci. Dopo il vantaggio di Landi e il momentaneo pari viola, nella ripresa ci pensano Orlandi e Isidori a firmare il definitivo 3-1. L’Empoli aggancia così a quota 6 Fiorentina, Palermo e Catanzaro, a meno tre dalla capolista Roma con una gara in meno.

Trasferta con i fiocchi poi sotto il Vesuvio per le due compagini più piccole, entrambe vittoriose contro il Napoli nel proprio esordio in campionato. L’Under 16 di Polverini ha avuto la meglio per 3-0 con doppietta in poco più di mezz’ora di Capitoni e sigillo nel finale di Savelli, che sfrutta un errore della difesa partenopea. L’Under 15 di Gambirasio si è invece imposta per 4-1 chiudendo il discorso già nel primo tempo (4-0). Grande protagonista Princeton, autore di una doppietta al 13’ e al 40’. Ad aprire le marcature al 7’ ci ha pensato Menicagli, mentre il tris del 29’ è stato siglato da Testi sugli sviluppi di un corner.