Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Empoli
  4. Azzurrini. Punteggio pieno per tutte le formazioni giovanili

Azzurrini. Punteggio pieno per tutte le formazioni giovanili

Enplein azzurro nell’ultimo fine settimana per quanto riguarda i risultati delle maggiori formazioni del Settore Giovanile dell’Empoli. Al successo di...

di SIMONE CIONI
16 settembre 2025
Tifoso sorregge una bandiera con una forte dedica alla squadra dell'Empoli

Tifoso sorregge una bandiera con una forte dedica alla squadra dell'Empoli

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Enplein azzurro nell’ultimo fine settimana per quanto riguarda i risultati delle maggiori formazioni del Settore Giovanile dell’Empoli. Al successo di sabato pomeriggio della Primavera hanno fatto seguito le vittorie di Under 17, Under 16 e Under 15. Partiamo dalla squadra di mister Tonelli che, visto il rinvio della gara di Pescara, resta a punteggio pieno dopo tre giornate. Gli azzurrini fanno suo infatti il derby contro la Fiorentina al Centro Sportivo di Petroio a Vinci. Dopo il vantaggio di Landi e il momentaneo pari viola, nella ripresa ci pensano Orlandi e Isidori a firmare il definitivo 3-1. L’Empoli aggancia così a quota 6 Fiorentina, Palermo e Catanzaro, a meno tre dalla capolista Roma con una gara in meno.

Trasferta con i fiocchi poi sotto il Vesuvio per le due compagini più piccole, entrambe vittoriose contro il Napoli nel proprio esordio in campionato. L’Under 16 di Polverini ha avuto la meglio per 3-0 con doppietta in poco più di mezz’ora di Capitoni e sigillo nel finale di Savelli, che sfrutta un errore della difesa partenopea. L’Under 15 di Gambirasio si è invece imposta per 4-1 chiudendo il discorso già nel primo tempo (4-0). Grande protagonista Princeton, autore di una doppietta al 13’ e al 40’. Ad aprire le marcature al 7’ ci ha pensato Menicagli, mentre il tris del 29’ è stato siglato da Testi sugli sviluppi di un corner.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su