Bianchi, l’ultimo tassello. "Spero di poter dimostrare il mio valore in campo»

di Simone Cioni

È l’ultimo arrivato ed ha una gran voglia di mettersi a disposizione di mister Pagliuca. Stiamo parlando di Flavio Bianchi, ufficializzato la scorsa settimana dall’Empoli, dopo essere rimasto senza contratto in seguito al fallimento del Brescia. "Non è stata un’estate semplice, è la prima volta che mi capita di essere svincolato – ammette –, poi quando ho saputo dell’interesse dell’Empoli è stato difficile dire di no a una piazza del genere e sono molto contento di essere qui, spero di essere presto a disposizione del mister e della squadra". L’affare sembrava potersi concludere già nei giorni immediatamente successivi alla chiusura del calcio mercato estivo, invece a causa di visite mediche più lunghe del consueto la fumata bianca è arrivata solo un paio di settimane dopo.

"Ogni volta che cambio squadra ci sono delle visite che devo fare in più e le cose si sono un po’ dilungate anche perché non essendoci vincoli temporali per gli svincolati, non c’era fretta di dover chiudere – spiega –. L’ultima stagione a Brescia? Noi non sapevamo nulla e sul campo ci siamo salvati, ma questo ormai è il passato, adesso voglio parlare solo dell’Empoli, è un gruppo fantastico che mi ha subito accolto nella maniera migliore possibile, compreso lo staff. Spero di essere in campo presto per dare una mano e poter dimostrare il mio valore". Servirà infatti un po’ di tempo per permettere a Bianchi di allinearsi alla condizione fisica dei compagni.

"Lo staff mi sta facendo lavorare molto per via di questi dieci-quindici giorni di visite mediche – aggiunge –, ma non penso ci voglia molto viste le mie caratteristiche fisiche". Forte della propria esperienza in Serie B, Bianchi torna sulla batosta di Pescara guardando oltre. "Quando perdi una partita 4-0, soprattutto contro una squadra che lotta per salvarsi, non è semplice ma bisogna rialzarsi subito – aggiunge –. Non credo però ci saranno problemi perché sono tutti ragazzi straordinari con una dedizione al lavoro che raramente ho trovato e soprattutto il mister è esperto e saprà come ritirarci su. Il fatto poi che ci siano tre o quattro partite nel giro di dieci giorni è positivo, sperando di fare un po’ di risultati positivi che portino entusiasmo. Anche perché la Serie B è un campionato molto difficile, in cui ci vuole soprattutto tanta ‘cattiveria’ e voglia di portare a casa le partite, magari a volte anche non essendo bellissimi". Bianchi ha poi concluso sul suo impiego tattico e con una battuta sull’unico gol in A proprio al Castellani. "Sono in debito con la piazza e spero di portare almeno una vittoria (sorride, ndr) – conclude –. Personalmente posso giocare sia da trequartista che da punta, magari al fianco di un’altra più strutturata, ma anche da esterno".