Biglietti. Prevendita ticket. Tutte le informazioni

È aperta la prevendita dei biglietti per la sfida di Serie B tra Reggiana ed Empoli, in programma venerdì ...

di NICCOLO' PISTOLESI
27 agosto 2025
È aperta la prevendita dei biglietti per la sfida di Serie B tra Reggiana ed Empoli, in programma venerdì alle 20.30 al Mapei Stadium. I tifosi azzurri possono assicurarsi un posto nel settore ospiti con tagliandi disponibili a 20 euro (ridotto a 15 euro per donne, over 65 e under 18). L’acquisto è possibile sia online, tramite il portale Vivaticket, sia nei punti vendita autorizzati. I biglietti sono reperibili anche all’Unione Clubs Azzurri di via della Maratona.

La società ha inoltre specificato alcune regole: ai residenti nella provincia di Firenze sarà riservato esclusivamente l’accesso alla Tribuna Nord, mentre la prevendita della Tribuna Est è per i soli residenti nella provincia di Reggio Emilia o ai possessori della fidelity Regia Card. Importante sottolineare che per il settore ospiti non sarà consentito il cambio nominativo e che la vendita terminerà tassativamente giovedì 28 agosto alle 19. Non saranno attivi i botteghini dello stadio il giorno della partita: i tifosi azzurri sono quindi invitati a organizzarsi per tempo e a non mettersi in viaggio senza biglietto.

