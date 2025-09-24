Biglietti. Tagliandi in vendita per la gara al Ferraris. Promozioni per . Carrarese e Monza

C’è tempo fino a stasera alle 19 per acquistare i biglietti per il settore ospite dello stadio Ferraris di Genova per seguire gli azzurri nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di domani alle 18.30. Per i tifosi azzurri che si recheranno nel capoluogo ligure, l’uscita per lo stadio è quella di Genova Ovest, con parcheggio riservato situato in viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta. I tagliandi sono disponibili al prezzo di 25 euro (ridotto 15 euro per gli under 16) più diritti di prevendita nei punti vendita Vivaticket e sul sito di Vivaticket.

Per Empoli sono invece disponibili all’Unione Clubs Azzurri. Inoltre presso la stessa sede del coordinamento dei tifosi in via Della Maratona, l’Empoli Store e nei punti vendita VivaTicket è possibile acquistare anche i biglietti per la gara di domenica prossima alle 19.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro la Carrarese per la quinta giornata di Serie B. Il club azzurro ha tra l’altro avviato per il solo settore di Maratona Superiore una promozione che coinvolge sia il derby che la successiva sfida interna col Monza, nel turno infrasettimanale dell’1 ottobre (fischio d’inizio alle 20.30). Un pack a prezzo speciale: 25 euro per entrambe le partite (20 euro il costo del biglietto singolo); ridotto 20 euro per under 18, over 65, donne e persone con un grado di invalidità dal 60 al 79 per cento invece di 15 euro a gara; 2 euro per gli under 14 anziché 5 euro ogni match. La vendita dello Special Pack è vietata ai residenti nella provincia di Massa Carrara e a quelli in Lombardia.