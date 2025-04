Bologna supera Empoli 2-0: Jaku e Ivanisevic decisivi nello scontro salvezza

BOLOGNA2EMPOLI0

BOLOGNA: Pessina, Puukko, Jaku, Ravaglioli, Papazov (83′ Nesi), Nordvall, Tonin (70′ Mazzetti), Tomasevic (70′ Amey), Castaldo (85′ Addessi), Toroc (70′ Barbaro), Ivanisevic. All.: Colucci.

EMPOLI: Vertua, Moray, Falcusan, Mannelli, El Biache, Olivieri (46′ Majdandzic), Baralla (60′ Zanaga), Baud Banaga (60′ Di Leva), Matteazzi, Popov (60′ Tordiglione), Gravelo (83′ Chiucchiuini). All.: Filippeschi.

Arbitro: Mazzoni di Prato.Reti: 14′ Jaku; 59′ Ivanisevic.

BOLOGNA – Due reti ed altrettanti pali. Poco da dire sulla sconfitta della Primavera azzurra nello scontro salvezza sul campo del Bologna. Gli azzurrini sono anche i primi a provarci con un colpo di testa di Matteazzi di poco fuori sugli sviluppi di una punizione, poi però escono fuori i padroni di casa. Prima Puukko centra in pieno la traversa con un conclusione al volo da fuori e poi Jaku appoggia in rete di testa al 14’, dopo un bel traversone dalla sinistra. La squadra di Filippeschi non riesce a reagire e in avvio di ripresa subisce anche il raddoppio: dopo un’altra traversa, stavolta colpita da Castaldo, i felsinei segnano con un colpo di testa di Ivanisevic sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nell’occasione l’Empoli si lamenta per un presunto fallo ai danni di Matteazzi, non rilevato però dall’arbitro. Gli azzurrini avrebbero l’occasione di riaprire la partita al 76’, ma Gravelo si fa parare un rigore da Pessina, che poi è reattivo anche sul successivo tentativo di tapin da parte di Tordiglione. L’Empoli torna così penultimo da solo a tre punti di distanza proprio dal Bologna, contro cui ormai, a sole tre giornate dalla fine, è praticamente scontato lo spareggio finale per evitare l’ultima retrocessione.

Si.Ci.