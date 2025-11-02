Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Empoli
  4. Brutta prestazione corale. La mediana non convince

Brutta prestazione corale. La mediana non convince

Ghion cresce nella ripresa per dinamicità e precisione. Esce per un problema fisico. Popov non riesce quasi mai a reggere palla per far salire la squadra . .

di SIMONE CIONI
2 novembre 2025
Ghion cresce nella ripresa per dinamicità e precisione. Esce per un problema fisico. Popov non riesce quasi mai a reggere palla per far salire la squadra . .

Ghion cresce nella ripresa per dinamicità e precisione. Esce per un problema fisico. Popov non riesce quasi mai a reggere palla per far salire la squadra . .

XWhatsAppPrint

CURTO 6 – Dalla sua parte Dalla Vecchia qualche grattacapo lo crea, ma con esperienza e buon senso della posizione se la cava.

GUARINO 5.5 – Talvolta troppo morbido nel tackle, commette un colossale svarione in avvio di ripresa, quando viene salvato da Fulignati, e pecca in altre letture difensive. Al 95’ impegna però il portiere locale.

OBARETIN 6 – Tiene nei duelli e partecipa alla manovra. Attento nelle coperture difensive.

MORUZZI 6 – Schierato a destra, lui che è un sinistro naturale, si disimpegna con attenzione in chiave difensiva e prova anche la conclusione da fuori, più in difficoltà invece nell’andare al traversone in area.

YEPES 5.5 – Soffre l’intensità del centrocampo dell’Entella, si smarca anche bene ma risulta spesso impreciso nei passaggi.

BIANCHI S.V. - Esordio ufficiale in azzurro negli ultimissimi minuti.

GHION 6 – In difficoltà quando viene puntato davanti alla difesa nel primo tempo è lento nel far girare la palla, cresce nella ripresa per dinamicità e precisione nello smistare palloni. Sostituito per un problema fisico.

IGNACCHITI 5.5 – All’87’ fa il primo tiro in porta, troppo debole, ma non basta per guadagnarsi la sufficienza.

BELARDINELLI 5.5 – In difficoltà come tutto il centrocampo azzurro, troppi errori tecnici e spesso in ritardo anche sulle seconde palle.

DEGLI INNOCENTI 5.5 – A parte un buon recupero nella trequarti avversaria, si vede solo per il cartellino giallo.

CARBONI 6 – Bravo nelle diagonali difensive, stavolta copre con maggior autorità la corsia mancina e mette anche in mezzo un paio di insidiosi cross. Ripresa più di sofferenza.

SHPENDI 5.5 – Nemmeno lui riesce a trovare lo spunto per dare una scossa.

PELLEGRI 5.5 – Servito poco e male passa un pomeriggio difficile, ma ci mette anche del suo. Non prende benissimo il cambio.

POPOV 5.5 – Gioca solo ed esclusivamente spalle alla porta, non riuscendo quasi mai a reggere palla per far salire la squadra.

DIONISI 5.5 – Se la ricerca dell’equilibrio in questo momento è la priorità da questo punto di vista la squadra copre abbastanza bene il campo, ma per il resto c’è ancora tanto, tantissimo da lavorare.

Si.Ci.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su