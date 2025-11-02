Brutta prestazione corale. La mediana non convince
Ghion cresce nella ripresa per dinamicità e precisione. Esce per un problema fisico. Popov non riesce quasi mai a reggere palla per far salire la squadra . .
CURTO 6 – Dalla sua parte Dalla Vecchia qualche grattacapo lo crea, ma con esperienza e buon senso della posizione se la cava.
GUARINO 5.5 – Talvolta troppo morbido nel tackle, commette un colossale svarione in avvio di ripresa, quando viene salvato da Fulignati, e pecca in altre letture difensive. Al 95’ impegna però il portiere locale.
OBARETIN 6 – Tiene nei duelli e partecipa alla manovra. Attento nelle coperture difensive.
MORUZZI 6 – Schierato a destra, lui che è un sinistro naturale, si disimpegna con attenzione in chiave difensiva e prova anche la conclusione da fuori, più in difficoltà invece nell’andare al traversone in area.
YEPES 5.5 – Soffre l’intensità del centrocampo dell’Entella, si smarca anche bene ma risulta spesso impreciso nei passaggi.
BIANCHI S.V. - Esordio ufficiale in azzurro negli ultimissimi minuti.
GHION 6 – In difficoltà quando viene puntato davanti alla difesa nel primo tempo è lento nel far girare la palla, cresce nella ripresa per dinamicità e precisione nello smistare palloni. Sostituito per un problema fisico.
IGNACCHITI 5.5 – All’87’ fa il primo tiro in porta, troppo debole, ma non basta per guadagnarsi la sufficienza.
BELARDINELLI 5.5 – In difficoltà come tutto il centrocampo azzurro, troppi errori tecnici e spesso in ritardo anche sulle seconde palle.
DEGLI INNOCENTI 5.5 – A parte un buon recupero nella trequarti avversaria, si vede solo per il cartellino giallo.
CARBONI 6 – Bravo nelle diagonali difensive, stavolta copre con maggior autorità la corsia mancina e mette anche in mezzo un paio di insidiosi cross. Ripresa più di sofferenza.
SHPENDI 5.5 – Nemmeno lui riesce a trovare lo spunto per dare una scossa.
PELLEGRI 5.5 – Servito poco e male passa un pomeriggio difficile, ma ci mette anche del suo. Non prende benissimo il cambio.
POPOV 5.5 – Gioca solo ed esclusivamente spalle alla porta, non riuscendo quasi mai a reggere palla per far salire la squadra.
DIONISI 5.5 – Se la ricerca dell’equilibrio in questo momento è la priorità da questo punto di vista la squadra copre abbastanza bene il campo, ma per il resto c’è ancora tanto, tantissimo da lavorare.
Si.Ci.
