Buone notizie dal campo. I lungo degenti Haas, Degli Innocenti e Pellegri sono finalmente tornati a toccare il pallone

Il prossimo non sarà un week-end di gare, a causa della sosta del campionato per dare spazio alle Nazionali, ma l’Empoli prosegue comunque nel suo lavoro quotidiano per preparare al meglio la terza giornata di Serie B in programma domenica 14 settembre alle 19.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena contro lo Spezia. Si continua a lavorare sul 3-5-2 e il 3-4-2-1, andando soprattutto alla ricerca di una manovra sempre più fluida e del giusto equilibrio tra fase di possesso e non possesso. Intanto, arrivano buone notizie anche dall’infermeria.

I lungo degenti Haas, Degli Innocenti e Pellegri sono finalmente tornati a calcare il campo e a toccare il pallone. Chiaramente seguendo ancora un lavoro specifico, ma la data del loro rientro in gruppo si avvicina anche se per averli a disposizione per le partite ci vorrà ancora un po’. Tosto, che aveva rimediato una frattura al piede a fine luglio, si sta invece allenando regolarmente in gruppo. Ha continuato a lavorare a parte invece Saporiti, ma anche l’ex lucchese sembra ormai in procinto di tornare a lavorare con i compagni dopo il problema muscolare che lo ha frenato nell’ultimo mese e mezzo.

Assenti naturalmente sia Ceesay (Gambia), Moruzzi e Guarino (Italia Under 21) che i tanti giovani convocati con le varie Nazionali. Dopo la seduta di ieri pomeriggio la squadra ora si allenerà questa mattina al Sussidiario, mentre domani è prevista una doppia seduta unendo quindi una parte di lavoro più marcatamente atletico ed un’altra più tecnico-tattica, per cercare di limare gli errori commessi nelle ultime uscite. La settimana si dovrebbe chiudere con l’allenamento di sabato mattina con il tecnico azzurro che dovrebbe concedere la domenica libera. Poi, da lunedì prossimo riprenderà la settimana tipo, con il focus che si sposterà definitivamente sulla preparazione della sfida agli ‘aquilotti’ liguri.