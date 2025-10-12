Calciatori impegnati con le Nazionali. Vanno in gol Mattia Huqi ed Edoardo Zanaga

Tanti i giocatori dell’Empoli, dalla prima squadra alle formazioni giovanili, che sono stati protagonisti negli ultimi giorni con le proprie nazionali. Partiamo dai ‘senior’ e da Joseph Ceesay (nella foto), che con il suo Gambia è stato battuto 4-3 in casa dal Gabon nelle qualificazioni africane per il Mondiale 2026. L’esterno azzurro è partito titolare, salvo poi uscire al 50’ con la sua squadra in vantaggio per 3-2.

Netta e convincente vittoria, poi, per l’Italia Under 21 dell’ex tecnico dell’Empoli Silvio Baldini, contro i pari categoria della Svezia nel girone di qualificazione al prossimo Europeo. Al 4-0 azzurro maturato a Cesena non hanno però contribuito i due difensori di mister Pagliuca: Brando Moruzzi era infatti squalificato per un turno e Gabriele Guarino è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti di gioco. Pochi minuti nelle stesse qualificazioni all’Europeo di categoria anche per l’attaccante azzurro Bohdan Popov, entrato solo all’81’ nella sfida che l’Ucraina Under 21 ha pareggiato 3-3 contro l’Ungheria. È finita intanto l’avventura di Ismael Konatè al Mondiale Under 20 in Cile, dove la selezione italiana è stata battuta 3-0 negli ottavi dagli Stati Uniti. Per l’attaccante azzurro nessun minuto in campo.

Scendendo tra i più giovani, splendido gol da capitano per Mattia Huqi, centrocampista della Primavera autore del primo gol dell’Albania Under 19, vittoriosa poi 2-1 nell’amichevole casalinga contro l’Irlanda del compagno di club Matteo Egan. Un altro azzurrino a essere andato in gol è stato Edoardo Zanaga, che entrato al 67’ ha impiegato una manciata di minuti per accorciare le distanze sul 2-1 per l’Italia Under 18 nel test in Austria, che ha poi vinto con tale punteggio. Infine, titolari anche Kevin Pasalic nell’amichevole Svezia-Portogallo Under 18, terminata 2-0 per i lusitani, e Xhoel Mezani con l’Albania Under 17, superata 3-1 a domicilio dai pari età della Slovenia. Intanto il ct dell’Italia Under 16, Manuel Pasqual, altro ex azzurro, ha convocato anche il centrocampista dell’Empoli Francesco Olivieri per la doppia amichevole contro il Galles Under 17 in programma martedì e giovedì prossimi a Ferentino, in provincia di Frosinone.