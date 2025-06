Calciatori svincolati da Brescia, Lucchese e Spal: opportunità per l'Empoli

I fallimenti di Brescia, Lucchese e Spal hanno automaticamente svincolato tutti i loro calciatori, che ora rappresentano una ghiotta opportunità per gli altri club. Tra questi ce ne sono alcuni già in passato seguiti dall’Empoli, che potrebbe quindi tornare alla carica senza dover più sborsare un euro per il loro cartellino. Nel Brescia ci sono il difensore centrale Andrea Cistana (nella foto), classe 1997 e 23 presenze nell’ultima Serie B (un gol), e il più giovane centravanti Gennaro Borrelli (‘00), autore invece di 7 reti in 36 partite. Cistana è ormai un veterano della categoria e potrebbe rappresentare un ideale pernio di esperienza per la nuova retroguardia azzurra. Il profilo di Borrelli è quello invece di una punta centrale, strutturata fisicamente, abile sia a giocare spalle alla porta che a muoversi in area di rigore. Anche nella Lucchese, sebbene si sia salvata in C sul campo soltanto ai play-out, ci sono dei giocatori interessanti. Uno su tutti il trequartista Edoardo Saporiti, vicino quest’anno alla doppia doppia con 9 reti e 10 assist. Il classe 2001 originario di Genova finora non ha mai giocato tra i cadetti, ma potrebbe essere una di quelle scommesse da Empoli, con qualità e caratteristiche che potrebbero esplodere alla corte di un tecnico come Pagliuca, sotto la cui guida quest’anno per esempio il trequartista Piscopo ha disputato la sua miglior stagione. Su Saporiti, però, c’è il forte interesse sempre in B della Virtus Entella.

Chiudiamo con la Spal, dove è rientrato per fine prestito il portiere Demba Thiam (‘98), autore di una grande stagione alla Juve Stabia proprio con Pagliuca. Qualora l’Empoli dovesse decidere di non riscattare Vasquez e ritenesse ancora presto puntare sul giovane Seghetti, ecco che l’estremo difensore Senegalese potrebbe essere un’affidabile alternativa a costo zero. Un altro giocatore rimasto nei radar azzurri è il 25enne mediano del Catanzaro Marco Pompetti, che nell’ultima B ha totalizzato 4 gol e 2 assist in 33 gare. In questo caso, però, ci sarebbe da convincere il club calabrese, a cui Pompetti è legato fino al 2027. Il suo valore si aggira intorno ai due milioni di euro e su di lui si sono informate anche Spezia e Monza.

Si.Ci.