Calciomercato. A Pagliuca serve un trequartista. Gli occhi sono puntati su Arena

Sul campo, l’Empoli continua a preparare l’esordio in campionato di sabato, quando alle 19 al Carlo Castellani arriverà il neopromosso Padova, ma anche al di fuori del rettangolo verde prosegue il lavoro del club azzurro sul mercato. Dopo l’ultimo triplice colpo Obaretin-Lovato-Nasti messo a segno dal direttore sportivo Roberto Gemmi e dal suo staff, non ci si attendono però ulteriori novità prima del fischio d’inizio della sfida ai veneti. Ciò non vuol dire che siano giorni di relax per il diesse azzurro, anzi. Proseguono infatti valutazioni e contatti per capire quali siano i profili più adatti allo scacchiere di mister Guido Pagliuca o le varie occasioni da farsi trovare pronti a cogliere. Se queste si materializzeranno molto probabilmente proprio negli ultimi giorni di mercato, ricordiamo che il gong è fissato per l’1 settembre alle 20, per quanto riguarda i primi al momento il ruolo sotto osservazione è il trequartista. Ormai svanito Aljosa Vasic, fantasista italo-serbo classe 2002 che alla fine il Palermo ha deciso di trattenere alla corte di Pippo Inzaghi togliendolo di fatto dal mercato, e con un Simone Pafundi (talento classe 2006 dell’Udinese) sempre più diretto verso Genova sponda Sampdoria, la pista più concreta in questo momento resta quella che porta ad Alessandro Arena del Pisa. Nonostante la promozione in Serie A colta lo scorso anno dai nerazzurri, infatti, il trequartista siciliano non ha avuto un ruolo di primo piano giocando soltanto sette partite da titolare per complessive 21 presenze con un gol e un assist ed anche quest’anno non rientra nei piani del nuovo tecnico Gilardino. Da qui l’apertura alla cessione da parte del club sotto la torre pendente e la convinzione del calciatore di cercare un’altra realtà dove potersi rilanciare. In quest’ottica, Empoli potrebbe essere l’ambiente ideale, ma il club azzurro deve comunque guardarsi dalla concorrenza di Bari e Carrarese. Probabile che se ne parli più concretamente dopo il prossimo week-end, che sancisce l’esordio in campionato per tutti, Serie A e B.

Si.Ci.