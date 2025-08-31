Calciomercato. Ultimi due colpi prima della chiusura. Ecco Andrea Ghion e Flavio Bianchi

Calciomercato, mancano 48 ore alla chiusura e l’Empoli è pronto a piazzare altri due colpi. E’ praticamente fatta per Andrea Ghion dal Sassuolo e lo svincolato Flavio Bianchi. Il primo, centrocampista classe 2000, dovrebbe arrivare in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto dopo aver disputato appena nove minuti in serie A con i neroverdi nella gara inaugurale contro il Napoli. Regista di buona tecnica e visione di gioco cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, Ghion ha maturato più esperienza in B dove vanta 57 presenze (un gol e due assist) con le maglie di Perugia, Catanzaro e Sassuolo nella scorsa trionfale stagione.

Il coetaneo Bianchi, prodotto del vivaio del Genoa con cui tra l’altro nella serie A 2021-‘22 firmò il definitivo 2-2 nella sfida contro l’Empoli al Castellani, è reduce da quattro stagioni a Brescia in B (oltre 100 gare con 14 reti e 5 assist) e in seguito al fallimento del club lombardo è svincolato dallo scorso giugno. Su di lui puntava forte la Salernitana, ma il 25enne di Asti ha preferito non scendere in Lega Pro e alla fine l’Empoli è riuscito a battere la concorrenza dell’Avellino.

Intanto Iwo Kaczmarski, centrocampista polacco classe 2004 aggregato da inizio raduno alla prima squadra, è passato in prestito con obbligo di riscatto all’Inter Under 23 in Lega Pro.

Si.Ci.