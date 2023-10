Campionato della FIGC Calcio Paralimpico e Sperimentale. Debutto positivo per lo speciale team azzurro

Una vittoria e un pareggio. Questo il bilancio delle prime due partite disputate dall’Empoli for special in terra laziale al debutto nel nuovo campionato a sette della Figc Calcio Paralimpico e Sperimentale. Iniziativa che rientra nel progetto “Il calcio è di tutti“. Tornando ai risultati del campo la formazione azzurra si prima imposta con un rocambolesco 4-3 sulla Lazio, per poi pareggiare 1-1 contro la Roma.

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è stata istituita nel 2019 e, a livello internazionale, si tratta del primo caso in cui una federazione calcistica ha istituito al proprio interno una Divisione dedicata al calcio praticato da persone con disabilità cognitivo-relazionali e problemi psichiatrici.