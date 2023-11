Campionato primavera. Pari dal dischetto nel derby di Firenze

fiorentina

1

empoli

1

FIORENTINA: Vannucchi, Vigiani (68′ Spaggiari), Sadotti (85′ Padilla), Romani, Rubino, Braschi (68′ Sene), Kouadio, Fortini, Ievoli (68′ Vitolo), Amatucci, Harder (75′ Guidobaldi). All. Galloppa.

EMPOLI: Stubljar, Bacci, Stassin (60′ Falcusan), Indragoli, Mannelli, Fini, Barsi, Vallarelli, Barsotti (60′ Bacciardi), Nabian (60′ Sodero), Corona (89′ Bocci). All. Birindelli.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Reti: 66′ rig. Corona; 89′ rig. Sene.

FIRENZE – Pari beffa per l’Empoli nel derby in casa della Fiorentina. Dopo una prima frazione a reti bianche, gli azzurrini sbloccano il risultato al 66’ con bomber Corona, freddo nel trasformare il rigore concesso per atterramento in area di Sodero. A un minuto dal novantesimo, però, i viola la riprendono sempre dal dischetto con Sene.