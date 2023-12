Campionato Primavera. Una rete per tempo condanna il team di Birindelli

lecce

2

empoli

0

LECCE: Borbei, Addo, Pascalau, Samek, Mcjannet, Vulturar, Burnete, Pacia, Agrimi (84’ Kongslev), Cortfitzen (89’ Munoz), Russo (30’ Davis). All. Coppitelli.

EMPOLI: Stubljar, Gaj, Bacci, Corona, Sodero (81’ Mboumbou), Stassin (81’ Falcusan), Indragoli, Mannelli (57’ Barsi), Vallarelli, El Biache (81’ Kaczmarski), Barsotti (57’ Bocci). All. Birindelli.

Arbitro: Gravili di Aprilia (assistenti Festadella di Barletta e Alessandrino di Bari).

Reti: 40’ e 63’ Mcjannet.

LECCE – Brutto passo falso degli azzurrini sul campo di un Lecce, che prima di questa gara era terzultimo in classifica. Per la squadra di Birindelli, che interrompe una lunga striscia positiva di risultati che durava dalla prima giornata (ko in casa della capolista Inter), si tratta della seconda sconfitta di fila senza segnare dopo il poker subito mercoledì in Coppa Italia dal Milan al Centro Sportivo di Petroio. Buono comunque l’approccio alla gara di Indragoli e compagni, che si rendono subito pericolosi con El Biache, fermato in corner dall’ottimo intervento di Borbei. Dopo un’incursione di Corona, fermato un attimo prima di poter calciare in porta, si rinnova il duello tra l’estremo difensore salentino ed El Biache, ma ancora una volta ha la meglio il portiere giallorosso. Così al 40’ è invece il Lecce a passare in vantaggio: Mcjannet è il più lesto di tutti a ribadire in rete la respinta del palo sul pallonetto da posizione defilata di Burnete. L’Empoli accusa il colpo e poco dopo l’ora di gioco arriva anche il raddoppio locale, sempre ad opera di Mcjannet con un chirurgico sinistro dal limite dell’area. A gara compromessa gli azzurrini hanno una bella reazione di orgoglio, ma vedono infrangersi sul palo colpito da Corona al 69’ la possibilità di riaprire la gara. Nel finale poi il Lecce si chiude bene e porta a casa la vittoria. L’Empoli adesso è nono con 19 punti.