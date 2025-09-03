Campionato under 17. Esordio col botto contro il Napoli

Inizia col piede giusto il campionato dell’Under 17 dell’Empoli, che al Centro Sportivo di Petroio a Vinci ha regolato 3-0 il Napoli nella giornata d’esordio. La squadra di Lorenzo Tonelli ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Jacopo Landi, bravo a girarsi in area con il difensore alle spalle e a infilare l’angolino basso alla sinistra del portiere partenopeo.

Nella ripresa, ci hanno pensato il solito Diego Perillo, autore del raddoppio su rigore, e il neo entrato Vincenzo Murolo a chiudere definitivamente il conto con il tris finale. Murolo ha realizzato una rete di pregevole fattura spedendo la palla sotto l’incrocio dei pali con una splendida conclusione a girare dallo spigolo sinistro dell’area di rigore.

Questa la formazione azzurra: Bernice, Ginestretti, De Vita, Olivieri, Covelli, Conflitto, Biondini, Orlandi, Perillo, Isidori, Landi. A disposizione: Flaccadori, Poggi, Lupoli, Lunardon, Silvestri, Hyka, Pucci, Battaglini, Murolo. Gli azzurrini nel prossimo fine settimana vanno a Pescara.