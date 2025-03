Centro Busoni. Omaggio a Ravel e a Dallapiccola

EMPOLIIl violinista Alberto Bologni e il pianista Giuseppe Bruno, due cameristi di fama internazionale con una carriera che li ha portati ad esibirsi nelle più importanti sale del mondo, saranno i protagonisti del nuovo concerto della stagione promossa dal Centro Studi Ferruccio Busoni di Empoli. L’appuntamento è per domani sera alle 21 al Teatro Shalom, dove i due musicisti eseguiranno una serie di omaggi a Luigi Dallapiccola, di cui ricorrono i cinquant’anni dalla scomparsa, e a Maurice Ravel, nel centocinquantesimo anniversario dalla nascita. Artista di grande impegno civile, morto il 19 febbraio 1975 a Firenze, Dallapiccola è stato protagonista della musica del Novecento segnando anche la storia del Centro Busoni. Infatti, fu proprio lui ad inaugurare ad Empoli, con una prolusione, le celebrazioni per il cinquantenario della morte di Ferruccio Busoni nel 1974, il cui pensiero rappresenta uno dei punti di riferimento più importanti per il suo lavoro e per la sua formazione.

Di questo grande compositore saranno eseguiti la Tartiniana seconda per violino e pianoforte e i Due Studi per violino e pianoforte, mentre di Ravel saranno suonati Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré, Sonata postuma e Sonata n. 2 in sol maggiore per violino e pianoforte. Bologni, tra gli interpreti più versatili della sua generazione, e Giuseppe Bruno, solista di fama internazionale, collaborano artisticamente ormai da più di quarant’anni.

Ma non finisce qui il marzo del Centro Studi Musicali Busoni. Prima della fine del mese sono infatti in programma altri due concerti, il prossimo venerdì 14 marzo (sempre alle 21 e sempre al Teatro Shalom) con Gianmarco Tognazzi, che accompagnato dall’Orchestra Saverio Mercadante condurrà lo spettatore in un viaggio musicale sulla storia dei Beatles, tra mito e leggenda. Sabato 29, poi, tornerà al Palazzo delle Esposizioni l’Orchestra della Toscana diretta da Erina Yashima, con Kristóf Baráti al violino, in due capisaldi del sinfonismo: il Concerto per violino e orchestra di Brahms e la Sinfonia n.2 in re maggiore di Beethoven.