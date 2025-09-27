"Ci serve più carattere. Ma stiamo crescendo"

Il Genoa è ormai alle spalle e all’orizzonte c’è il derby casalingo di domani con la Carrarese. L’Empoli è chiamato a prendere quanto di buono fatto giovedì sera in Coppa Italia e a lavorare su quegli aspetti che ancora non funzionano, soprattutto in fase difensiva. "Commettiamo errori che ci costano cari, è successo nei primi tre gol di Pescara, nelle due espulsioni di Reggio Emilia, nel gol preso contro lo Spezia e nel secondo e terzo gol di oggi (giovedì per chi legge ndr) – ha ammesso Guido Pagliuca nel post partita di Coppa Italia a Genova –. La squadra non ha ancora un’identità chiara e sono dispiaciuto perché è quello che volevo portare a Empoli, ma non ho avuto grande tempo visto che abbiamo cominciato a lavorare con il gruppo al completo solo alla terza giornata di campionato. Di solito le mie squadre hanno carattere e determinazione e questi ragazzi lo stanno mostrando solo a tratti. Serve concentrazione, fame e voglia di lottare su tutti i palloni, cosa che ancora non abbiamo ben chiara, dove non si arriva col gioco o con un aspetto tattico si deve arrivare con il carattere, ma la colpa di questo è solo mia e ho grande fiducia per le prossime partite". Ora c’è la Carrarese nel mirino, con diversi cambi per la formazione titolare. Tra i pali sicuro il rientro di Fulignati e al centro della difesa quello di Lovato. Probabile che a completare il terzetto difensivo siano Curto sul centro destra e uno tra Obaretin e Carboni sull’altro lato. Se la scelta dovesse cadere sul primo allora l’italo argentino sarà alzato sulla linea dei centrocampisti, dove Ghion e Ignacchiti riprenderanno il proprio posto al centro. Sicuro anche l’impiego di Elia, che potrebbe sia giocare a destra, ma anche a sinistra come nelle ultime occasioni se Carboni sarà schierato in difesa. Davanti i dubbi maggiori. Riproporre la coppia Shpendi-Popov con magari Ilie o Saporiti alle spalle (il romeno potrebbe però essere anche abbassato a mezzala), oppure confermare il modulo con due trequartisti dietro ad una sola punta? In questo caso l’albanese e l’ucraino andrebbero in ballottaggio, mentre Ilie, Saporiti e Ceesay si giocherebbero le altre due maglie.