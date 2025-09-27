Acquista il giornale
"Ci serve più carattere. Ma stiamo crescendo"

Guido Pagliuca nel dopo partita di Genova illustra pregi e difetti della squadra. Intanto domani arriva la Carrarese e deve preparare la strategia d’attacco.

di SIMONE CIONI
27 settembre 2025
Guido Pagliuca, allenatore dell'Empoli, durante la partita di Coppa Italia

Guido Pagliuca, allenatore dell’Empoli, durante la partita di Coppa Italia

Il Genoa è ormai alle spalle e all’orizzonte c’è il derby casalingo di domani con la Carrarese. L’Empoli è chiamato a prendere quanto di buono fatto giovedì sera in Coppa Italia e a lavorare su quegli aspetti che ancora non funzionano, soprattutto in fase difensiva. "Commettiamo errori che ci costano cari, è successo nei primi tre gol di Pescara, nelle due espulsioni di Reggio Emilia, nel gol preso contro lo Spezia e nel secondo e terzo gol di oggi (giovedì per chi legge ndr) – ha ammesso Guido Pagliuca nel post partita di Coppa Italia a Genova –. La squadra non ha ancora un’identità chiara e sono dispiaciuto perché è quello che volevo portare a Empoli, ma non ho avuto grande tempo visto che abbiamo cominciato a lavorare con il gruppo al completo solo alla terza giornata di campionato. Di solito le mie squadre hanno carattere e determinazione e questi ragazzi lo stanno mostrando solo a tratti. Serve concentrazione, fame e voglia di lottare su tutti i palloni, cosa che ancora non abbiamo ben chiara, dove non si arriva col gioco o con un aspetto tattico si deve arrivare con il carattere, ma la colpa di questo è solo mia e ho grande fiducia per le prossime partite". Ora c’è la Carrarese nel mirino, con diversi cambi per la formazione titolare. Tra i pali sicuro il rientro di Fulignati e al centro della difesa quello di Lovato. Probabile che a completare il terzetto difensivo siano Curto sul centro destra e uno tra Obaretin e Carboni sull’altro lato. Se la scelta dovesse cadere sul primo allora l’italo argentino sarà alzato sulla linea dei centrocampisti, dove Ghion e Ignacchiti riprenderanno il proprio posto al centro. Sicuro anche l’impiego di Elia, che potrebbe sia giocare a destra, ma anche a sinistra come nelle ultime occasioni se Carboni sarà schierato in difesa. Davanti i dubbi maggiori. Riproporre la coppia Shpendi-Popov con magari Ilie o Saporiti alle spalle (il romeno potrebbe però essere anche abbassato a mezzala), oppure confermare il modulo con due trequartisti dietro ad una sola punta? In questo caso l’albanese e l’ucraino andrebbero in ballottaggio, mentre Ilie, Saporiti e Ceesay si giocherebbero le altre due maglie.

© Riproduzione riservata

