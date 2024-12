Colombo ed Esposito protagonisti della stagione azzurra dell'Empoli

Di Simone Cioni

EMPOLI

Nati lo stesso anno, 2002, ma ad oltre novecento chilometri di distanza, uno a Vimercate (Mb) l’altro a Castellamare di Stabia (Na), dopo essersi sfidati più volte a livello giovanile nei derby di Milano, da questa estate hanno visto unirsi le traiettorie delle proprie carriere quasi a metà strada, a Empoli. E da allora Lorenzo Colombo e Sebastiano Esposito sono tra i grandi protagonisti della fin qui strepitosa stagione azzurra.

Entrambi sono andati a segno anche nella trasferta di domenica scorsa a Verona, dopo che era già successo a Cagliari e contro il Catanzaro in casa in Coppa Italia nel debutto stagionale. Complessivamente, con 10 gol e un assist (uno lo ha fatto anche Esposito, ma proprio per Colombo col Catanzaro) hanno partecipato attivamente a 11 delle 22 reti messe a segno finora dalla squadra di D’Aversa tra coppa e campionato. Esattamente metà del bottino arriva dai loro piedi (e dalla testa di Esposito, autore di uno degli unici due gol siglato con questo fondamentale, all’Olimpico contro la Lazio).

Colombo, che a Verona aveva anche già segnato la sua unica marcatura multipla in A, ha ritrovato il gol che gli mancava dallo scorso 20 settembre, quarto in azzurro tra tutte le competizioni mentre Esposito ha dato continuità alla scintillante prestazione di Firenze in Coppa Italia, siglando la sua prima doppietta nel massimo campionato italiano, sei centri in azzurro.

"Sono contento – ha dichiarato Colombo al termine del match col Verona –, siamo stati bravi a mettere da subito la partita sul giusto binario. Non era facile perché al Bentegodi l’ambiente spinge molto. Abbiamo reso all’apparenza facile una gara che era difficile, oltre che uno scontro diretto. Il nostro obiettivo però non cambia, adesso mettiamo da parte questa gara e pensiamo già al Torino".

Per Esposito poi la festa è stata doppia, visto che contemporaneamente con lo Spezia sono andati a segnato anche i suoi fratelli Salvatore e Francesco Pio. "Ho visto i gol e sono stati meno belli dei miei (sorride ndr) – ha commentato nel post-gara contro il Verona l’attaccante partenopeo –. A parte gli scherzi sono molto felice per loro e penso che mamma, papà e la nostra sorella siano molto fieri di noi". Poi Esposito ha concluso elogiando la grande prestazione della squadra. "È stata una vittoria importante, abbiamo fatto una grande partita, di sacrificio ma anche di grande qualità. Per quanto riguarda la soddisfazione personale per la doppietta sono molto contento, è frutto del lavoro che faccio in settimana".