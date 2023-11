Commissario tecnico. Che sorpresa all’allenamento. C’è Spalletti

Piacevole sorpresa ieri al Sussidiario per la seduta mattutina di preparazione alla sfida di lunedì alle 18.30 con l’Atalanta. Ad assistere all’allenamento degli azzurri c’era infatti il Ct della Nazionale Luciano Spalletti. Una sorta di rimpatriata tra amici per il tecnico di Certaldo, che proprio ad Empoli 30 anni fa ha smesso la carriera di calciatore per intraprendere quella di allenatore. Spalletti si è intrattenuto sia con il presidente Fabrizio Corsi, a cui è sempre rimasto molto legato, che con il direttore sportivo Pietro Accardi per poi seguire da vicino il lavoro di Aurelio Andreazzoli, storico compagno di studi a Coverciano e suo vice ai tempi di Udine e Roma. Spalletti prosegue quindi il proprio tour tra le società di serie A, insieme al fido secondo Marco Domenichini e al preparatore atletico Francesco Sinatti. Altre due figure moto conosciute a Empoli. Chissà che non abbia preso appunti anche su qualcuno dei talenti azzurri Baldanzi e Fazzini, o magari su capitan Luperto che si sta dimostrando sempre più affidabile.

(Nella foto Luciano Spalletti. Fonte: Empoli Fc)