Coppa Italia. La Reggiana sarà la prima avversaria

Quarantotto ore non possono bastare per smaltire la delusione di una retrocessione, anche se ti chiami Empoli e sei abituato a fare l’ascensore tra la A e la B, ma come si dice lo spettacolo deve andare avanti. E allora ecco che gli azzurri conoscono già il primo avversario della nuova stagione 2025-2026. Sarà la Reggiana nel primo turno di Coppa Italia ad agosto (data ancora da decidere), in gara secca al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. È infatti stato sorteggiato ieri il tabellone dei trentaduesimi di finale a cui prendono parte le squadre di serie A classificate dal nono al diciassettesimo posto, tutte quelle cadette (compreso quindi l’Empoli appena retrocesso) tranne le neopromosse in A e le società di Serie C che si saranno qualificate dopo il turno preliminare. Gli emiliani hanno chiuso il campionato al tredicesimo posto con 44 punti, appena uno sopra la zona play-out che gli ha quindi permesso di festeggiare la salvezza senza aspettare alcuna ‘appendice’ del campionato. La formula della competizione è rimasta la stessa con le ‘big’ della serie A che entreranno quindi in gioco a partire dagli ottavi di finale.