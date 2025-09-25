COPPA toscana PRIMA CATEGORIA. Il Gambassi passa il turno con una doppietta di Fontanelli

GAMBASSI2PECCIOLESE1

GAMBASSI: Sabatini, Buscè, Maccianti, Salucci, Dini, Beconcini, Kamberi, Oliva, Fontanelli, Scarselli, Vanni. A disp.: Turini, Signorini, Borgognoni, Posarelli, Hamedani, Ezzyani, Palmiero. All.: Falco.

PECCIOLESE: Becuzzi, Prete, Carlucci, Iacoponi, Amoroso, Salvini, Cardini, Principe, D’Amore, Malih, Telleschi. A disp.: Dal Canto, Segantini, Pulga, Pini, Orsini, Intoccia S., Arrighi, Li Puma. All.: Intoccia A.

Arbitro: Cipullo di Siena.

Reti: 48’ rig. e 64’ Fontanelli; 77’ Arrighi.

GAMBASSI TERME – Una doppietta di Fontanelli (nella foto) lancia il Gambassi verso i sedicesimi di finale, dove il prossimo 22 ottobre ospiterà una tra Bellaria Cappuccini Pontedera e Capannoli San Bartolomeo. Dopo una prima frazione equilibrata e terminata a reti bianche, i giallorossi termali hanno piazzato l’allungo decisivo nella prima metà della ripresa. Subito dopo l’intervallo bomber Fontanelli ha trasformato il rigore del vantaggio e poco più di un quarto d’ora dopo si è ripetuto con un preciso diagonale. Sul 2-0 la squadra di Falco, che sarebbe passata anche col pareggio in virtù del maggior numero di reti segnate, ha badato soprattutto a gestire il doppio vantaggio. Qualche brivido Dini e compagni lo hanno corso dopo che Arrighi ha accorciato le distanze, ma senza mai rischiare di compromettere il passaggio del turno.

Si.Ci.