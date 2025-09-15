Coppa Toscana Seconda categoria. Il poker dell’Aurora Montaione. Gambassi battuto in casa

Casenuove Gambassi

2

Aurora Montaione

4

CASENUOVE GAMBASSI: Neri, De Maio, Massetani (72’ Nika), Carcione, Reale (77’ Scappini), Posarelli, Bellucci (80’ El Bhit), Fioravanti, Rricku (66’ Meoni), Koceku, De Maria (66’ Delle Fave). All.: Fulignati.

AURORA MONTAIONE: Ghizzani, Pieroni, Mori (73’ Nardi), Bartalucci (53’ Oliva), Romagnoli, Ciampolini (80’ Mandorlini), Giubbolini (86’ Clemente), Dell’Agnello, Morini (53’ Benedettino), Ascione, Testi. All.: Mitra.

Arbitro: De Rosa di Livorno.

Reti: 58’ Mori; 65’ Ciampolini; 71’ Dell’Agnello; 85’ Giubbolini; 87’ e 89’ Koceku.

CASTELFIORENTINO – Succede tutto nella ripresa tra Casenuove Gambassi e Aurora Montaione, con gli ospiti che espugnano l’Innocenti di Cambiano e riscattano il ko patito in casa dal Corazzano nella prima giornata del triangolare del primo turno di Coppa Toscana. Dopo una prima frazione a reti bianche, la squadra di Mitra scappa a cavallo della metà del secondo tempo: al 58’ l’esperto centrocampista Mori sblocca il risultato, al 65’ l’attaccante Ciampolini firma il raddoppio e al 71’ Dell’Agnello, complice una deviazione decisiva, cala il tris. All’85’ Giubbolini firma addirittura il poker per gli ospiti, poi con una doppietta tra l’87’ e l’89’ il bomber di casa Koceku rende un po’ meno pesante il passivo per il tema di Fulignati.