Coppa toscana Seconda categoria. Sporting Lazzeretto, pari con Testa

di SIMONE CIONI
15 settembre 2025
Sanromanese 2 Sporting Lazzeretto 2

SANROMANESE: Fiornovelli, D’Auria, Cipriani, El Makhichni, Pachetti, Borgioli, Crecchi, Lambardi, Reali, Arbulla, Sindoni. All.: Costa.

SPORTING LAZZERETTO: Giunti, Papini (79’ Bartolomei A.), Carmignato, Kercuku (86’ Biondi), Benelli, Testa, Valenti (80’ Wajid), Fiorineschi, Viti (66’ Lebbiati), Morelli, Perri (77’ Zapparata). All. Guazzini.

Arbitro: Lascar di Pontedera.

Reti: 15’ 85’ Testa; 40’ Lambardi; 65’ Arbulla (r.)

SAN ROMANO – Partenza sprint del Lazzeretto, che prende subito in mano le redini del gioco e al 15’ passa con un bello stacco aereo di Testa sugli sviluppi di un corner di Valenti. Il pari locale arriva poco prima dell’intervallo su una punizione molto contestata, calciata da Lambardi e deviata dalla barriera. Avvio di ripresa meglio il Santa Maria a Monte, che sorpassa col rigore di Arbulla. Il Lazzeretto non ci sta e, grazie anche all’uomo in più, all’85’ pareggia ancora con Testa su cross di Lebbiati. Nell’occasione il giocatore si infortuna al ginocchio.

