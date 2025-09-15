Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Empoli
  4. Coppa Toscana Seconda categoria. Valanga Santa Maria. Travolto il Capraia

Coppa Toscana Seconda categoria. Valanga Santa Maria. Travolto il Capraia

Santa Maria 5 Capraia 2 SANTA MARIA: Pantani, Garofalo, Cerboni, Ciampi (60’ Nardini), Fiorini (55’ Mori), Polli, Bruni (75’ Carraro),...

di SIMONE CIONI
15 settembre 2025
Tommaso Bruni ha aperto le danze nel derby di Coppa con il Capraia: sua la prima rete del Santa Maria

Tommaso Bruni ha aperto le danze nel derby di Coppa con il Capraia: sua la prima rete del Santa Maria

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Santa Maria

5

Capraia

2

SANTA MARIA: Pantani, Garofalo, Cerboni, Ciampi (60’ Nardini), Fiorini (55’ Mori), Polli, Bruni (75’ Carraro), Antonini, Querci (65’ Tofani), Bosco, Serino (85’ Governi). A disp.: Cenci C., Bottino, Orsi, Policicchio. All.: Tamburini.

CAPRAIA: Cioni, Pagliai, Grossi (46’ Monfrecola), Colaianni, Allegri (80’ Bagni), Fornai S., Tramacere, Fornai T., Pellegrini (60’ Grosso), Boni (70’ Cisse), Cassandro (75’ Rosi). A disp.: Gabuzzini, Ferri, Manetti, Ciulli. All.: Gaccione.

Arbitro: Mohamed di Empoli.

Reti: 3’ Bruni; 6’ Fiorini; 18’ Pagliai; 28’ rig. Pellegrini; 33’ Querci; 80’ Mori; 88’ Tofani.

Note. Espulso Tramacere (C) all’82’ per doppia ammonizione.

EMPOLI – Prima mezz’ora di gioco ricca di emozioni nel primo storico derby tra Santa Maria e Capraia, con la gara che resta poi equilibrata fino agli ultimi dieci minuti quando i padroni di casa chiudono il discorso. Devastante l’impatto dei gialloblù empolesi, che dopo 6 minuti conducono già 2-0: Al 3’ è Bruni ad aprire le marcature su una perfetta imbucata di Bosco, mentre al 6’ ci pensa Fiorini a raddoppiare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il neopromosso Capraia non ci sta e reagisce ristabilendo la parità nel giro di dieci minuti tra il 18’ e il 28’: prima l’esterno Pagliai infila Pantani con un preciso diagonale dopo una pregevole azione personale e poi Pellegrini si procura e trasforma il rigore del momentaneo 2-2. Pareggio che dura però appena cinque minuti perché al 33’ Querci insacca da centro area un perfetto assist di Bruni. Nella ripresa, a differenza dei primi 45 minuti, come detto non succede niente fino all’80’ quando Mori, entrato al 55’, realizza il 4-2 su punizione. Poi all’88’, con gli ospiti in dieci, arriva anche la cinquina locale con un altro subentrato, Tofani, che lanciato a rete non da scampo a Cioni. Dopo il ko per 3-1 col Monterappoli, quindi, il Santa Maria tiene accesa una piccola speranza di qualificazione al secondo turno di Coppa Toscana.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su