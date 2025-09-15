Coppa Toscana Seconda categoria. Valanga Santa Maria. Travolto il Capraia

Santa Maria

SANTA MARIA: Pantani, Garofalo, Cerboni, Ciampi (60’ Nardini), Fiorini (55’ Mori), Polli, Bruni (75’ Carraro), Antonini, Querci (65’ Tofani), Bosco, Serino (85’ Governi). A disp.: Cenci C., Bottino, Orsi, Policicchio. All.: Tamburini.

CAPRAIA: Cioni, Pagliai, Grossi (46’ Monfrecola), Colaianni, Allegri (80’ Bagni), Fornai S., Tramacere, Fornai T., Pellegrini (60’ Grosso), Boni (70’ Cisse), Cassandro (75’ Rosi). A disp.: Gabuzzini, Ferri, Manetti, Ciulli. All.: Gaccione.

Arbitro: Mohamed di Empoli.

Reti: 3’ Bruni; 6’ Fiorini; 18’ Pagliai; 28’ rig. Pellegrini; 33’ Querci; 80’ Mori; 88’ Tofani.

Note. Espulso Tramacere (C) all’82’ per doppia ammonizione.

EMPOLI – Prima mezz’ora di gioco ricca di emozioni nel primo storico derby tra Santa Maria e Capraia, con la gara che resta poi equilibrata fino agli ultimi dieci minuti quando i padroni di casa chiudono il discorso. Devastante l’impatto dei gialloblù empolesi, che dopo 6 minuti conducono già 2-0: Al 3’ è Bruni ad aprire le marcature su una perfetta imbucata di Bosco, mentre al 6’ ci pensa Fiorini a raddoppiare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il neopromosso Capraia non ci sta e reagisce ristabilendo la parità nel giro di dieci minuti tra il 18’ e il 28’: prima l’esterno Pagliai infila Pantani con un preciso diagonale dopo una pregevole azione personale e poi Pellegrini si procura e trasforma il rigore del momentaneo 2-2. Pareggio che dura però appena cinque minuti perché al 33’ Querci insacca da centro area un perfetto assist di Bruni. Nella ripresa, a differenza dei primi 45 minuti, come detto non succede niente fino all’80’ quando Mori, entrato al 55’, realizza il 4-2 su punizione. Poi all’88’, con gli ospiti in dieci, arriva anche la cinquina locale con un altro subentrato, Tofani, che lanciato a rete non da scampo a Cioni. Dopo il ko per 3-1 col Monterappoli, quindi, il Santa Maria tiene accesa una piccola speranza di qualificazione al secondo turno di Coppa Toscana.