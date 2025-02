Curiosità. Colombo, Gyasi e Sambia hanno già punito il Diavolo

Una delle curiosità della sfida Empoli-Milan riguarda i pareggi, visto che entrambe sono tra le cinque squadre ad averne ottenuti di più, 9 gli azzurri e 8 i rossoneri. Poi c’è un dato legato ai calci piazzati che lega l’Empoli al Milan: sia l’ultimo gol segnato che incassato su punizione diretta sono arrivati proprio contro il Diavolo: Bajrami a ottobre 2022 nel primo caso e Florenzi a dicembre 2021 nel secondo.

A livello tattico, invece, un dato da tenere d’occhio della formazione ora allenata da Conceicao è il fatto che è la squadra di A ad aver effettuato il maggior numero di attacchi verticali (56). Considerando i maggiori cinque campionati europei solo le inglesi Chelsea (65) e Bournemouth (58) ne contano di più.

A livello individuale, invece, in casa Empoli sono tre i giocatori ad aver già segnato al Milan: oltre all’ex Colombo con la maglia del Monza ci sono riusciti Gyasi (gennaio 2022) con lo Spezia e Sambia, suo unico gol in A, a maggio con la Salernitana. Dall’altra parte occhio a Pulisic e Abraham: il primo è stato coinvolto in una rete in tutte le tre gare disputate contro l’Empoli (un gol e 2 assist), mentre l’altro ha negli azzurri la propria vittima sacrificale (4 gol finora).