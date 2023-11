CURIOSITÀ. Il club è 19esimo per punti fatti nel XXI secolo. Sono 438 le reti segnate negli ultimi 12 tornei in A

Con quelli conquistati a Napoli l’Empoli ha raggiunto quota 455 punti in Serie A, nelle 12 partecipazioni del XXI secolo. Un bottino che colloca gli azzurri al 19° posto di questa speciale graduatoria, redatta dal portale Transfermarkt, una posizione dietro proprio a quel Sassuolo che sarà al Castellani-Computer Gross Arena alla ripresa del campionato dopo la sosta (domenica 26 novembre alle 15). A guidare la classifica le due storiche rivali Juventus e Inter con 1656 punti a testa anche se i nerazzurri possono contare su un campionato in più disputato rispetto ai bianconeri (24 contro 23). Tornando all’Empoli, invece, il club del presidente Corsi è invece 20° per quanto riguarda le reti realizzate, 438 con quella di Kovalenko al Maradona. Caputo e soci sono distanti 3 centri dall’Hellas Verona.