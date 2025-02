Curiosità sulla sfida. Esposito mattatore ma a livello giovanile

Tra le curiosità della sfida di domani tra Empoli e Milan, rispettivamente 16esimo e ottavo con 21 e 35 punti, c’è quella che considerando solo il primo tempo le due squadre avrebbero gli stessi 34 punti in classifica (i rossoneri hanno una gara in meno). A livello individuale uno dei giocatori più in forma del Milan è sicuramente Reijnders, che ha segnato la sua unica marcatura multipla tra Serie A ed Eredivisie, il massimo campionato olandese, proprio contro l’Empoli all’andata (doppietta lo scorso 30 novembre). Match di andata dove Esposito giocò solo 24 minuti, subentrando ad Anjorin, nel primo incrocio a livello ‘senior’ con il Milan, ma l’attaccante azzurro ha uno score invidiabile contro i rossoneri a livello giovanili: con la maglia dell’Inter ha infatti vinto i 4 derby disputati tra Under 17 e Primavera con 3 gol e un assist.