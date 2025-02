Curiosità sull’incontro. Esposito a caccia del record di Ciccio Tavano

Partita complicata, quella di domani contro l’Udinese, ma assai importante per un Empoli a caccia di punti salvezza. Una gara in cui anche Esposito potrebbe eguagliare un’icona del club azzurro: all’attaccante di scuola Inter, infatti, manca un solo gol per raggiungere il record di segnature fuori casa in una singola stagione di Serie A. Record detenuto da Ciccio Tavano con 8 gol nel campionato 2006-’07, mentre il giovane di Castellamare di Stabia finora ne ha realizzati 7.

Se il bilancio dell’Empoli contro l’Udinese non è proprio roseo, diverso il discorso per mister Roberto D’Aversa che contro i friulani finora non ha mai perso. In parità gli ultimi quattro incroci, dal match di andata al 2-2 con il Parma al Tardini di gennaio 2021 passando per il 3-3 di ottobre dello stesso anno a Genova sulla panchina della Sampdoria e l’1-1 di ottobre 2023 a Udine con il Lecce. L’attuale tecnico azzurro ha invece fatto registrare 3 vittorie consecutive a cavallo delle stagioni 2018-’19 e 2019-’20 quando sedeva sulla panchina del Parma: 2-1 e 3-1 in trasferta e 2-0 in casa. Finì con uno scoppiettante 2-2, infine, il primo confronto ad agosto 2018 quando D’Aversa era sempre alla guida del Parma.

Tornando al campionato attuale, invece, l’Udinese è insieme alla Fiorentina la seconda squadra di Serie A ad aver segnato più gol da fuori area, avendo trovato la rete 6 volte, dietro solo all’Atalanta che invece ne conta 8.