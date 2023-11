Dal campo. Baldanzi ancora a parte, domenica a rischio?. Oggi e domani rientreranno tutti i Nazionali

La ripresa degli allenamenti di ieri pomeriggio al Sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena non è iniziata nel migliore dei modi sul versante Baldanzi. Il fantasista di Castelfiorentino ha infatti continuato a lavorare a parte, sta smaltendo il trauma distorsivo alla caviglia destra che lo sta ormai tormentando da un mese, con le sue condizioni che saranno valutate giorno dopo giorno. Al momento quindi la sua presenza per la sfida casalinga di domenica prossima alle 15 contro il Sassuolo la sua presenza resta in forte dubbio. Per quanto riguarda i Nazionali ieri sono rientrati gli albanesi Berisha e Ismajli, ma torneranno in gruppo solo oggi. Tra la giornata odierna e domani, poi, faranno rientro alla base anche tutti gli altri: Marin, Guarino, Fazzini, Shpendi e Cacace.