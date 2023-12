Dal campo. Baldanzi e Guarino lavorano a parte. Stamani altra seduta

A margine del premio “Le Velo - L’Europa per lo sport“ aveva annunciato che il suo problema alla caviglia stava ormai andando verso la completa rivoluzione, ma evidentemente Tommaso Baldanzi è stato troppo ottimista, spinto magari dalla voglia di tornare a dare una mano alla squadra in campo. Sia mercoledì che ieri mattina, infatti, il fantasista azzurra ha continuato a lavorare a parte insieme a Guarino, fermatosi prima della trasferta di Genova per un guaio muscolare. Alla sfida di lunedì alle 18.30 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Lecce mancano ancora quattro giorni e tre allenamenti (sempre di mattina al Sussidiario fino a domenica), ma è chiaro che, stando così le cose, la presenza del talento di Castelfiorentino continua ad essere in forte dubbio. Per il resto, a parte i lungo degenti Belardinelli e Pezzella, ieri mattina hanno lavorato tutti regolarmente.