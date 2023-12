Dal campo. Caputo e Bereszynski a rischio

Seduta, quella di ieri, tra palestra ed esercitazioni sul prato del Castellani-Computer Gross Arena per gli azzurri, a cui hanno preso parte tutti fatta eccezione per i lungo degenti Belardinelli e Pezzella e per gli ultimi infortunati Caputo e Bereszynski. Per quanto riguarda questi ultimi due non sono stati ancora fissati gli esami strumentali per capire l’entità dei loro infortuni. Difficile, a questo punto, la loro presenza sabato sera a Torino contro i granata, anche se qualche speranza resta viva, magari per la panchina, qualora gli esami dovessero dare responsi leggeri. Se il terzino destro polacco sarà sostituito da Ebuehi, già subentrato lunedì scorso contro il Lecce ed alternativa naturale, qualche dubbio in più sulle scelte di Andreazzoli c’è per quanto riguarda chi prenderà il posto di Ciccio Caputo. La soluzione più ovvia appare quella di Shpendi, anche lui subentrato contro i salentini, ma non è da escludere l’ipotesi Destro. Praticamente certo il rientro di Baldanzi, che presumibilmente però si accomoderà in panchina per poter essere poi magari chiamato in causa a partita in corso. La squadra tornerà ad allenarsi oggi e domani alle 11 (sedute a porte chiuse).