Dal campo. Caputo in gruppo, Grassi a parte

La prima buona notizia della settimana che porta alla difficile trasferta di domenica con il Milan, è il rientro di Ciccio Caputo. Come del resto aveva già anticipato Nicola nei giorni scorsi, infatti, anche ieri l’esperto attaccante pugliese ha svolto l’intero allenamento con i compagni. Insomma, il fastidio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco per oltre un mese sembra ormai alle spalle e, se non ci saranno imprevisti, domenica prossima dovrebbe tornare nella lista dei convocati. Diverso il discorso per Alberto Grassi, che anche nella prima seduta post Cagliari ha proseguito a lavorare a parte per il problema agli addominali accusato nel derby con la Fiorentina dello scorso 18 febbraio. Per il momento quindi la sua partenza per Milano resta a rischio e sarà valutato giorno dopo giorno. Chi invece potrebbero tornare titolare a San Siro è Zurkowski, che ormai ha smaltito la contusione alla caviglia, così come Ebuehi, ristabilito dalla lesione muscolare rimediata proprio contro il Milan all’andata, potrebbe tornare nelle rotazioni sulla fascia destra.