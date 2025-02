Dal campo. C’è pace per gli acciaccati. Niente lesioni

Piccolo sospiro di sollievo in casa azzurra per i problemi muscolari accusati durante l’ultima trasferta di Torino contro la Juventus da Ismajli, Anjorin e Fazzini. Nessuno dei tre infatti ha lesioni e questo scongiura una assenza prolungata. Ciò non vuol dire però che potranno essere a disposizione già sabato per la sfida col Milan. Le loro condizioni saranno infatti valutate giorno dopo giorno, con il difensore albanese che ad oggi è quello con più chance di entrare nella lista dei convocati. In ogni caso, visto che il campionato è ancora lungo, la direzione che lo staff medico seguirà è quella della prudenza. Pur vivendo un momento delicato, infatti, e con già tanti problemi di organico un conto è perdere un calciatore per una o due partite, ben diverso sarebbe doverci rinunciare per uno o due mesi per delle ricadute. Detto questo si va quindi verso una formazione anti-Milan quasi obbligata. Due, di fatto, i dubbi. Il primo in difesa con il ballottaggio per il centro destra tra De Sciglio e Goglichidze. In questo caso molto inciderà lo stato d’animo del giovane georgiano ancora protagonista di voci di mercato dopo il passaggio saltato alla Roma, con il Galatasaray che sta provando ad affondare il colpo visto che in Turchia il mercato è aperto fino a martedì prossimo. Davanti a Vasquez poi è sempre più probabile il rientro di Viti sul centro sinistro con Marianucci pronto a fare il centrale se Ismajli non dovesse recuperare. L’altro ballottaggio è sulla trequarti, dove Cacace è in vantaggio sull’ultimo arrivato Kouame per affiancare Esposito alle spalle di Colombo. In mediana, infine, Pezzella torna a sinistra e Grassi al centro con al suo fianco Henderson e a destra Gyasi.