Dal campo. Continua il calvario degli infortunati. Tre indisponibili

Ancora out Viti, Anjorin e Fazzini per la trasferta di domani a Genova, ma mister D’Aversa recupera Ismajli e Marianucci. E la partita di Coppa Italia contro la Juventus ha dimostrato quanto sia importante il loro rientro. Vedremo se il difensore albanese avrà novanta minuti nelle gambe, ma il suo impiego dall’inizio dovrebbe essere scontato.

Ai suoi fianchi a destra Marianucci, monumentale all’Allianz Stadium, è favorito su Goglichidze con De Sciglio che potrebbe traslocare sul centro sinistro permettendo a Pezzella di giocare nel suo ruolo di esterno sinistro e a Cacace di tornare utile ancora più avanti sulla stessa corsia dietro a Kouame, che potrebbe tornare titolare così come Esposito. Non è però da escludere una conferma di Colombo, apparso in buona forma.

Sulla destra confermato Gyasi, mentre in mezzo al campo riprenderà quasi sicuramente il proprio posto capitan Grassi. Ballottaggio tra Maleh ed Henderson per l’altra maglia al suo fianco. Insomma, rispetto alle ultime uscite D’Aversa torna ad avere qualche soluzione in più, con la possibilità di lasciarsi a disposizione anche una carta da giocare a centrocampo, oltre a quelle di Kovalenko e Zurkowski.

Infine, per quanto riguarda il portiere Silvestri dovrebbe essere ancora una volta preferito a Vasquez.